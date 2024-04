Samsung si conferma leader nel settore delle memorie RAM ad alte prestazioni e annuncia il debutto delle fiammanti LPDDR5X 10,7 Gbps, stabilendo un nuovo standard prestazionale e offrendo di fatto i chip LPDDR5X più veloci attualmente presenti sul mercato.

Stando a quanto dichiara il produttore sudcoreano, le memorie LPDDR5X di ultima generazione garantiranno un netto balzo generazionale, non solo per prestazioni e larghezza di banda, ma anche per densità, capacità ed efficienza energetica. Ma vediamo i dettagli.

Le nuove memorie Samsung migliorano le prestazioni del 25% e consumano meno

Le memorie Samsung LPDDR5X 10,7 Gbps sono senza dubbio il nuovo riferimento nel panorama dei moduli LPDDR5X di fascia enthusiast, garantendo ai partner la possibilità di creare nuovi moduli per i sistemi che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. I chip Samsung troveranno posto su PC, notebook e server di nuova generazione, in particolare su quelle piattaforme che guardano all’Intelligenza Artificiale, sempre più avara di risorse e quindi anche di RAM.

Parlando di numeri, oltre alla strepitosa velocità, Samsung precisa che questi chip LPDDR5X sono realizzati con processo produttivo a 12 nanometri, risultando in sostanza più prestanti ma anche più efficienti in ottica consumi (fino al 25%).

Le Samsung LPDDR5X 10,7 Gbps sono il 25% più veloci della precedente generazione, garantendo allo stesso tempo un incremento della capacità del 30% che permetterà ai produttori partner di realizzare memorie LPDDR5X da ben 32 GB per singolo modulo. Riguardo la disponibilità infine, Samsung chiarisce che le memorie LPDDR5X 10,7 Gbps saranno prodotte nella seconda metà del 2024, probabilmente per essere disponibili già in autunno, in tempo per le nuove soluzioni AMD e Intel.

Un altro traguardo importante per Samsung che, attraverso le YongCheol Bae, Executive Vice President of Memory Product Planning of the Memory Business at Samsung Electronics, dichiara: