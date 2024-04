Rispetto a qualche tempo fa quando i sistemi di videosorveglianza erano principalmente esclusiva di attività commerciali e simili, negli ultimi anni sempre più utenti si sono dotati di una videocamera di sorveglianza anche in ambito domestico. Il mercato propone svariate possibilità di acquisto, ci sono prodotti di tutti i tipi, di tutti i prezzi, con specifiche e caratteristiche differenti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Per quanto le varie videocamere di sicurezza siano differenti tra loro, bene o male le funzionalità con cui sono equipaggiate possono essere ritrovate in quasi tutti i dispositivi, tranne quelle di cui stiamo per parlarvi oggi: PaintCam Eve è una nuova videocamera di sorveglianza in arrivo su Kickstarter che, a differenza di altri prodotti simili, può sparare proiettili di vernice o gas lacrimogeno.

PaintCam Eve: le funzioni della videocamera di sorveglianza che spara

Come detto in apertura, sotto sotto tutti gli attuali sistemi di videosorveglianza disponibili sul mercato si assomigliano, le videocamere possono differire per forma e aspetto, alimentazione, qualità della registrazione, funzioni di tracciamento e notifica, ma alla fine fatto tutte la stessa cosa, ovvero si limitano a riprendere la scena ed eventualmente avvisare il proprietario in caso di infrazione.

Le videocamere di sorveglianza sono certamente strumenti utili e che ci danno un senso di sicurezza in più, però hanno anche dei grossi limiti: i dispositivi in questione possono esclusivamente limitarsi a riprendere la scena, eventualmente avvisare i proprietari e far suonare un allarme, ma nulla più. Ma se ci fosse una videocamera di sorveglianza in grado di fare di più? Deve essere questo che hanno pensato le menti dietro a PaintCam Eve, un nuovo dispositivo in arrivo tra una settimana su Kickstarter.

Come potete notare dal video di presentazione qui sopra, PaintCam Eve è a prima vista una classica videocamera di sorveglianza, dotata di varie funzionalità che già conosciamo come il monitoraggio dal vivo, avvisi personalizzabili, riconoscimento facciale, tracciamento del movimento, riproduzione e archiviazione dei video, visione notturna ecc.

C’è però una caratteristica insolita, che nessuno si aspetta di vedere su un dispositivo di questo tipo: PaintCam Eve è in grado di sparare. La videocamera in questione spara proiettili di vernice, simili a quelli utilizzati per il paintball ma, all’occorrenza, è anche in grado di diffondere gas lacrimogeno in grado di costringere alla fuga eventuali ladri. Lo scopo dei proiettili di vernice non è solo quello di spaventare un eventuale malintenzionato che si introduce in una proprietà privata, ma anche quello di renderlo facilmente individuabile dalle forze dell’ordine grazie appunto alla vernice colorata.

Ovviamente, come molti di voi avranno già immaginato, queste caratteristiche potrebbero rendere illegale il dispositivo in alcuni Paesi, Italia compresa, visto il rischio di causare seri danni qualora uno dei proiettili dovesse colpire una persona in zone sensibili, come gli occhi.

Qualora foste interessati a maggiori dettagli sul dispositivo, come detto la videocamera di sorveglianza in questione sta per approdare sulla nota piattaforma di crowdfounding Kickstarter (questo è il link alla pagina), ma in fonte vi lasciamo anche il link al sito ufficiale dell’azienda produttrice, dove potete anche prendere visione di altri video esplicativi.