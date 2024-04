Iliad annuncia il lancio della sua offerta fibra con modem Wi-Fi 7 incluso: si tratta del primo operatore telefonico in Italia a mettere a disposizione una connessione in fibra con questa tecnologia, che garantisce prestazioni migliori (fino al doppio rispetto al Wi-Fi 6), una maggiore efficienza e velocità di download e upload di alto livello. Vediamo cosa offre la nuova offerta fibra di Iliad e come attivarla.

Iliad lancia la prima offerta fibra in Italia con router Wi-Fi 7

Iliad ha debuttato ormai da un paio d’anni sul mercato delle offerte fibra, e lo ha fatto con la tecnologia FTTH, ossia la migliore a disposizione, sviluppando internamente il router IliadBox. Questo approccio da parte dell’operatore nei confronti dell’innovazione viene confermato dal lancio della nuova IliadBox Wi-Fi 7, dotata della più avanzata tecnologia Wi-Fi presente attualmente sul mercato.

Gli utenti che possiedono dispositivi compatibili possono già contare sull’ultima generazione dello standard e sfruttarne i miglioramenti, tra i quali la migliore stabilità e la maggiore velocità di connessione. Iliad sostiene di aver progettato il nuovo router con un occhio non solo all’innovazione, ma anche all’ambiente: la nuova IliadBox Wi-Fi 7 è progettata per durare almeno 10 anni, in modo da “contrastare” l’obsolescenza programmata dei dispositivi tech; in più offre un tasto ON/OFF, con il quale è possibile spegnere e riaccendere rapidamente il router senza staccare la spina, e una modalità Sleeping.

La nuova IliadBox Wi-Fi 7 viene fornita in comodità d’uso gratuito insieme alle offerte fibra di Iliad: fino alle 17:00 del 31 luglio 2024 è possibile attivare la proposta da 24,99 euro al mese, che scendono a 19,99 euro al mese per gli utenti Iliad con offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese con pagamento automatico (carta di credito/debito o IBAN), come ad esempio GIGA 180. L’offerta include Internet senza limiti tramite la rete FTTH (download fino a 5 Gbit/s o fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi e upload fino a 700 Mbit/s), chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo e segreteria telefonica. Il costo di installazione una tantum è di 39,99 euro.

Naturalmente Iliad punta ancora una volta su un servizio che viene garantito senza costi nascosti, senza alcun tipo di vincolo di durata e senza rimodulazioni con aumenti di prezzo, per sempre. Chi vuole arricchire ulteriormente l’offerta fibra Wi-Fi 7 di Iliad può optare per il rinnovato Wi-Fi Extender Wi-Fi 7, con prestazioni migliorate: viene proposto a 1,99 euro in più al mese e consente di estendere il segnale Wi-Fi agli angoli della casa solitamente poco o per nulla coperti.

Per attivare la nuova offerta fibra Iliad Wi-Fi 7 o saperne di più basta seguire il link qui in basso:

Scopri e attiva l’offerta fibra Iliad con Wi-Fi 7