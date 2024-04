Google Chrome è attualmente il browser più utilizzato su PC, ma sappiamo tutti che è lontano dall’essere perfetto, così come vale per la concorrenza aggiungiamo. Detto questo, le nuove funzionalità sono sempre benvenute, soprattutto quando si tratta di opzioni “essenziali” o comunque molto richieste dall’utenza. Proprio in quest’ottica segnaliamo che su Google Chrome 123 è stata implementata una nuova opzione che sicuramente farà piacere a chi utilizza il browser per videochiamate o applicativi che richiedono l’utilizzo di webcam e microfono.

Finora Chrome non forniva alcuna anteprima dei dispositivi multimediali, una mancanza di non poco conto visto che in caso di videochiamate l’utente non poteva verificare il corretto funzionamento degli stessi; con l’ultimo aggiornamento questa pecca sembra essere stata finalmente risolta, vediamo come.

Videochiamate più efficienti con la nuova funzionalità di Google Chrome 123

Sebbene non tutti siano degli assidui utilizzatori del browser per effettuare videochiamate, conferenze o corsi da remoto, la possibilità di verificare il corretto funzionamento della webcam o del microfono è un’opzione che non può mancare su un software del calibro di Chrome.

Se l’utente si trova costretto a utilizzare il browser per una videochiamata o una videoconferenza di una certa importanza, l’impossibilità di poter accedere in anteprima alle periferiche potrebbe portare a una scarsa ottimizzazione di video e audio, senza contare eventuali perdite di tempo qualora ci fosse un problema di funzionamento di qualsiasi natura.

La nuova funzionalità di Google Chrome 123 che consente ora di controllare se la webcam e il microfono funzionano correttamente, attraverso un comodo riquadro di anteprima, è stata scovata dai colleghi di Windows Latest; si tratta di un’opzione ancora nascosta e piuttosto scarna, ma sicuramente benvenuta a prescindere dall’utilizzatore finale.

Se anche voi avete l’ultima versione di Google Chrome e volete verificare se l’opzione è attiva, basta incollare “chrome://flags#camera-mic-preview” nella barra degli indirizzi. Successivamente basta impostare l’opzione su Abilitato e riavviare il browser; ora ogni volta che un sito web richiederà le autorizzazioni per microfono e fotocamera ci apparirà il classico riquadro di anteprima.

Nonostante sia già disponibile sull’ultima versione ufficiale del browser Google, la nuova opzione di Chrome è nascosta nelle funzionalità sperimentali in quanto è ancora in una fase di test iniziale. Se provate a fare una videochiamata con Google Chrome infatti, ora vi offre un’anteprima di webcam e microfono, ma allo stesso tempo con delle limitazioni come ad esempio l’impossibilità di sentire come suona l’audio del microfono o di ripristinare l’anteprima stessa; detto questo, possiamo dire di gradire la nuova funzionalità integrata da Google, ma ci aspettiamo ulteriori migliorie nella prossima versione stabile di Chrome.