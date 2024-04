Forte dell’esperienza acquisita con il modello D4S, e dopo aver raccolto i feedback da parte dei propri clienti, Fiido ha deciso di festeggiare in modo unico il proprio ottavo compleanno. Arriva sul mercato Fiido C11, una e-bike pensata per la città, dal prezzo contenuto ma con tanti accorgimenti presi sulla base delle indicazioni ricevute da chi ha acquistato i modello precedenti.

Fiido C11, economica ma completa

A un prezzo scontato di appena 899 euro, Fiido C11 promette di stabilire un nuovo standard in un mercato in costante evoluzione, senza per questo rinunciare alla qualità dei componenti e al design. In questo modo anche le city e-bike, troppo spesso bistrattate dai produttori, diventano più appetibili anche dal punto di vista tecnico.

Fiido C11 può contare, ad esempio, su un sistema di freni idraulici che assicura frenate precise e affidabili, un aspetto molto importante per chi ha a cuore la sicurezza nel traffico cittadino, dove i pericoli sono sempre in agguato. La batteria, fissa sul modello precedente, può ora essere rimossa, per semplificare il processo di ricarica, a casa così come in ufficio o sul posto di lavoro, aumentando di fatto l’autonomia e permettendo l’uso di una bici a pedalata assistita anche a chi abita a qualche chilometro dal posto di lavoro. La sospensione frontale risulta poi un toccasana per i centri cittadini, i cui fondi stradali sono spesso in porfido o comunque particolarmente sconnessi.

Il cambio posteriore è prodotto da Shimano ed è dotato di sei rapporti, così da permettere all’utente di affrontare qualsiasi tipo di percorso senza troppa fatica, grazie anche all’aiuto proveniente dal motore da 500 watt che offre cinque diversi livelli di assistenza alla pedalata. Il manubrio è dotato di un sistema di regolazione che permette di adattarlo a diverse posizioni di guida, dalla più confortevole alla più sportiva, per garantire a chiunque una posizione ottimale in sella.

Un occhio di riguardo anche per la sicurezza, con una luce anteriore che illumina sempre alla perfezione la strada, e una luce posteriore che si accende anche con la frenata, così da segnalare anche a chi segue le proprie intenzioni. Completano la dotazione un portapacchi posteriore, comodo per uno zainetto, uno schermo LCD a colori che mostra informazioni utili come velocità, livello di assistenza e autonomia residua, e un campanello particolarmente rumoroso, per farsi sentire dai pedoni e dalle auto in sosta.

