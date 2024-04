Engwe offre una promozione dedicata al decimo anniversario che promette una serie di iniziative e sconti fino a 300 euro su diversi modelli di bici elettriche del catalogo. Le offerte riguardano la nuova arrivata Engwe P20, ma anche diversi altri modelli, con tanto di gift box a sorpresa e coupon da 50 o da 100 euro. Facciamo un po’ di ordine e andiamo a scoprire tutte le proposte, compreso il nuovo concorso a premi.

Le offerte sulle e-bike Engwe del 10° anniversario

Per quanto riguarda le bici elettriche (a pedalata assistita, in realtà), Engwe è tra i marchi più popolari anche sul mercato europeo, e come abbiamo visto, di recente ha sviluppato nuovi prodotti puntando a migliorare ulteriormente in qualità, senza dimenticarsi delle normative vigenti.

Engwe propone sul sito le iniziative del decimo anniversario, che comprendono offerte, coupon e la possibilità di ottenere una serie di omaggi. Prima di addentrarci nei ribassi, specifichiamo come funzionano questi regali; la Limited Edition 10th Anniversary Gift Box ha un valore di 199 euro e viene data in omaggio a tutti i clienti che spendono almeno 650 euro sullo shop online ufficiale del produttore; si tratta di una scatola che include un gilet luminoso, un cappellino, una borsa per lo shopping, un portachiavi dedicato e una serie di adesivi Engwe.

Sul modello più recente, Engwe P20, per tutto il mese di aprile è disponibile uno sconto di 100 euro che consente di acquistare la e-bike a 1099 euro nelle colorazioni Black, Green e White. Con l’aggiunta del coupon ENGWEV100OFF si può ottenere un ulteriore ribasso di 100 euro, che consente di arrivare a 999 euro. Si tratta di un preordine, visto che le bici arriveranno in magazzino entro la fine del mese. Inclusi nel prezzo il suddetto pacchetto Gift Box e un pratico portapacchi. Stesso sconto di 100 euro per Engwe Engine X, il modello pensato per affrontare qualsiasi tipologia di terreno: è disponibile sullo shop ufficiale online a 1199 euro (anziché 1299 euro), ma con il suddetto coupon è possibile scendere di ulteriori 100 euro, portando la cifra a 1099 euro.

Acquista Engwe P20 in offerta

Acquista Engwe Engine X in offerta

Lo stesso coupon ENGWEV100OFF è applicabile sui modelli Engwe Engine Pro, C20 Pro, L20, M20, X24, X26, X20, E26 e sugli acquisti Combo, ma anche su Engweb P275 Pro: si tratta di un modello completamente legale che abbiamo scoperto nel dettaglio nella nostra recensione e che offre cambio automatico a tre rapporti, trasmissione con cinghia in carbonio, reggisella telescopico e batteria da 690 W/h. In questo caso lo sconto è di 300 euro e fa scendere il prezzo a 1899 euro sia per la versione Black sia per quella Black-Orange, ma con il coupon si arriva a 1799 euro; anche qui, visto il superamento della soglia di 650 euro, c’è in omaggio la gift box. 300 euro di sconto e coupon anche per Engwe P275 ST: combinando il ribasso con il coupon si scende fino a 1499 euro.

Acquista Engwe P275 Pro in offerta

Acquista Engwe P275 ST in offerta

Sui modelli Engwe EP-2 Pro, T14, S6, O14 e Y10 è invece valido il coupon ENGWEV50OFF, che offre uno sconto di 50 euro. Infine, registrando l’indirizzo e-mail nella pagina dedicata alla promozione, è possibile provare a vincere uno dei 200 premi messi in palio: si tratta di 6 biciclette elettriche (le opzioni sono Engwe P20, P275 Pro, P275 ST, L20 o Engine X), 9 coupon da 500 euro, 30 coupon batteria da 100 euro e 155 lucchetti a combinazione con cavo.

Per scoprire tutti i dettagli e le offerte Engwe per il decimo anniversario, è sufficiente seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte Engwe 10th Anniversary

Informazione pubblicitaria