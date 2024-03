Torniamo a parlarvi di biciclette elettriche, o meglio, a pedalata assistita, e lo facciamo con un nuovo modello lanciato da Engwe dedicato agli spostamenti cittadini. Si tratta della Engwe P275 ST, con motore centrale da 250 Watt e una enorme batteria da 690 Watt.

La casa cinese è tra le più popolari anche sul mercato europeo e di recente ha sviluppato alcuni prodotti alzando notevolmente l’asticella della qualità, sia dal punto di vista del design che dell’attenzione alla normativa vigente. Tra i modelli del nuovo corso, oltre alle P275 ST, ci sono una bici pieghevole che verrà lanciata a breve e la P275 Pro, una variante dotata di cinghia di trasmissione in carbonio e cambio automatico, ma ci sarà modo di parlarvene più dettagliatamente nei prossimi giorni.

Design e qualità costruttiva

La bici vi arriverà in una enorme scatola di cartone, perfettamente protetta per il trasporto e parzialmente assemblata. Ci sarà da installare la ruota anteriore, il portapacchi, i due parafanghi e controllare i serraggi della viteria. Nel box troverete anche un set di chiavi per assistervi in tutte queste operazioni e le facili istruzioni.

Il telaio della bici è in alluminio 6061 e si presenta molto bene, le saldature sono spianate, la verniciatura è di ottimo livello e la colorazione bianca la rende originale ed elegante. Il modello che ci è stato inviato per il test è quello completamente bianco, esistono però una variante nera e una bianca con dettagli arancioni. In ogni caso ci sono alcuni dettagli interessanti come l’integrazione nella parte frontale di una coppia di fari LED che illuminano in prossimità del mezzo e in profondità, oppure il solidissimo portapacchi (25 Kg di carico) che si monta direttamente sui tubi obliqui del carro posteriore, perfettamente integrati anche i due parafanghi in metallo nero, colore che è ripreso anche per alcuni componenti tra cui guarnitura, manubrio, portapacchi e reggisella telescopico.

Il motore è centrale, la batteria è integrata nel tubo piantone ed è presente anche un reggisella telescopico con escursione di 10 cm, mentre il cockpit è caratterizzato da un manubrio con un rise (rialzo) molto pronunciato, che dona alla bicicletta un design di ispirazione olandese. Parliamo di un telaio di tipo “step through” in taglia unica, adatto anche alle persone non particolarmente alte, dai 160 cm fino ai 190 cm circa. Le ruote sono da 27,5 pollici ed escono di fabbrica con coperture semi slick con sezione da 2,4″.

Nella dotazione sono inclusi anche un faretto con batteria a bottone da ancorare sotto la sella, un campanello personalizzato Engwe e il caricabatterie. La bici pesa circa 26 Kg con tutti gli accessori montati, compresa la batteria.

Componenti

Come già anticipato Engwe ha decisamente alzato i suoi standard per questa bici, oltre al design curato e alla qualità del telaio, troviamo anche una dotazione di componenti di ottimo livello, che rendono questa bici particolarmente interessante per il posizionamento sul mercato. Il motore centrale è un Ananda M60 con potenza nominale continua di 250 Watt e picco di circa 500 Watt per una coppia risultante di 70 Nm. Non c’è chiaramente un acceleratore (ma sensore di coppia) e la velocità massima è limitata a 25 Km/h, questo rende la bici completamente conforme alla normativa italiana regolata dall’articolo 50 del Codice della Strada. Il controller a manubrio è un Ananda TFT D18 con selezione delle modalità di assistenza (zero, eco, tour, sport, sport+, boost e walk) e attivazione delle luci, queste comunque si attiveranno anche automaticamente grazie ad un sensore di luminosità, che regola altresì la luminosità del display.

Il cambio a 9 rapporti è un misto tra manopole Shimano Altus e deragliatore e pignoni Shimano Turney, i freni invece sono Tektro a 2 pistoni idraulici con entrambi i dischi da 180mm. Le ruote sono da 27,5 pollici, la sella un modello Selle Royal, la batteria infine è agli ioni di litio prodotta da Samsung, con capacità nominale di 19,2 Ah e tensione di 36 V (per una capacità complessiva di 690 Watt.

Esperienza di guida e autonomia

La Engwe 275 ST si guida bene, la posizione è rilassata con busto eretto e braccia scariche, non è affaticante e anzi, il manubrio alto regala l’impressione di dominare la strada in pieno relax. Questa ergonomia la rende ideale per chi non possiede grandi abilità di guida e vuole affidarsi ad un mezzo facile, sicuro e confortevole. Il rovescio della medaglia è una precisione di guida non eccezionale, che risente appunto della posizione con il baricentro arretrato, ulteriormente accentuata dalla posizione ribassata del grande modulo batteria, questo rende la bici molto stabile ma al contempo non così agile nello stretto. Si tratta, in altre parole, di una bicicletta per chi vuol muoversi in tranquillità e comodità, godendosi il tragitto senza far fatica.

Come va invece la parte elettrica? Ottimamente, l’Ananda M60 si conferma un ottimo motore, potente e capace di spingervi agevolmente anche sulle rampe più ripide, in questo caso poi è avvantaggiato da un cambio a 9 rapporti che consente di trovare sempre il giusto compromesso tra agilità e forza. I livelli di assistenza sono 5 (eco, tour, sport, sport+, boost) a cui si aggiunge la modalità “walk”. Per tutti i livelli l’intervento del motore è graduale e preciso grazie al sensore di coppia integrato, non si ha mai la sensazione di avere poco controllo sulla potenza erogata.

Per quanto riguarda la parte ciclistica non c’è nulla che non vada, i freni sono ottimamente calibrati per il peso della bici, le coperture da 2,4″ assorbono bene le asperità pur rimanendo scorrevoli e la generosa sezione consente di “giocare” un po’ con la pressione per ottenere maggior comfort. La sella è ampia e morbida il giusto, non ci sono sistemi di ammortizzazione ma non ne sentirete la mancanza.

La casa dichiara ben 260 Km di autonomia, in condizioni reali saranno un po’ meno ma non sarà complicato raggiungere i 200 Km muovendosi in città con un livello di assistenza medio (touring o sport). Come sempre specifichiamo che l’autonomia risentirà delle salite, del peso del conducente e del livello di assistenza utilizzato. La batteria si può ricaricare in circa 6 ore lasciandola montata sul telaio, oppure si può estrarre per essere ricaricata comodamente a casa.

Conclusioni e prezzi

La Engwe P275 ST costa 1899 Euro di listino, si trova però scontata a 1599 Euro. Ve la consigliamo, il prezzo è un po’ più alto della media ma la qualità c’è tutta, sia nel design e nella qualità costruttiva, sia per quanto riguarda i componenti e l’esperienza d’uso. È una bella bici, senza alcun dubbio tra le migliori che abbiamo provato di recente e arriva direttamente dall’Europa con spedizione gratuita.

Acquista la Engwe P275 ST sul sito ufficiale