MediaWorld lancia l’iniziativa iChange che supervaluta un dispositivo Apple usato per acquistarne uno nuovo a prezzi vantaggiosi. L’iniziativa è possibile grazie ai servizi di Valutazione Usato e IChange di MediaWorld e riguarda iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, Mac mini e iMac. Ecco i dettagli della promozione.

Come funziona la supervalutazione Apple di MediaWorld

Fino al 14 aprile, MediaWorld supervaluta il vostro Mac usato di ulteriori 200 euro se acquistate un Apple MacBook, iMac o Mac Mini. Fino al 29 giugno, MediaWorld supervaluta il vostro iPhone usato di ulteriori 60 euro, permettendovi di risparmiare fino a 550 euro sull’acquisto di iPhone 15.

Inoltre è possibile risparmiare ulteriori 30 euro, offrendovi la possibilità di risparmiare fino a 290 euro sull’acquisto di iPhone 13 o fino a 415 euro sull’acquisto di iPhone 14.

Sulla pagina dedicata all’iniziativa presente sul sito Web di MediaWorld è possibile scoprire subito il valore indicativo del vostro prodotto usato inserendo il codice IMEI/SN o il nome del modello del vostro dispositivo e rispondendo ad alcune domande. Se sarete soddisfatti della valutazione potrete recarvi presso il punto vendita Mediaworld più vicino per ultimare la pratica.

Per acquistare online e usufruire del servizio di valutazione usato come metodo di pagamento per il vostro ordine, al check del carrello sarà necessario selezionare “Ritiro in negozio” e come modalità di pagamento “Pagamento al ritiro in negozio”. Il pagamento del nuovo dispositivo e la permuta dell’usato deve avvenire all’interno del periodo di validità della promozione.

Vale la pena ribadire che come tutte le promozioni e le iniziative, anche in questo caso sono previste delle condizioni che è bene consultare sulla pagina dedicata.

Tutti i dettagli della promozione MediaWorld IChange per i prodotti Apple usati