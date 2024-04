Nella giornata di oggi, 10 aprile 2024, Fastweb e Eolo hanno annunciato un accordo che dovrebbe dare un’ulteriore spinta alla diffusione della rete FWA 5G come opzione alternativa alle tecnologie più diffuse e che faticano ad arrivare in diverse zone.

L’obiettivo è infatti usare in modo sinergico le infrastrutture delle due aziende per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gb/a nelle aree in cui ancora non arriva la fibra ottica FTTH, ed espandere ulteriormente la tecnologia di rete FWA.

Fastweb e Eolo uniscono le forze per la rete FWA 5G

Piccola premessa: FWA è l’acronimo di Fixed Wireless Access, cioè una tecnologia di trasmissione di dati che usa una rete mista: da una parte c’è la rete cablata in fibra ottica che raggiunge le varie antenne radio, dall’altra quella che sfrutta le frequenze radio. Internet satellitare a parte, si tratta della soluzione più rapida per permettere a chi vive nelle località montane, in aree scarsamente abitate o nelle zone rurali di connettersi a internet sfruttando una rete ad alta velocità.

Per questo, Fastweb e Eolo hanno siglato l’accordo in questione, per accelerare gli sviluppi e rendere il più largamente disponibili i servizi ad alta velocità. Nello specifico, si procederà usando le frequenze a onde millimetriche in banda 26 GHz di Fastweb e l’infrastruttura di accesso FWA di Eolo, per garantire nelle aree già coperte da Eolo velocità in download fino a 1 Gb/s, copertura che sarebbe così la più estesa d’Italia, stando a quanto comunicato. Oltre a questo, Eolo potrà usare l’infrastruttura di Fastweb basata su fibra FTTH, potendo in questo modo aumentare il numero di aree in cui rendere disponibili i servizi ad alte prestazioni di tipo FTTH.

Qualche numero per capire meglio la portata di questa novità: grazie a questa collaborazione Fastweb estenderà la copertura ultra-broadband a ulteriori 3,5 milioni di unità abitative, 5 entro il 2039. Eolo, grazie alla banda 26 GHz di Fastweb potenzierà i servizi FWA ad alta velocità e, con l’accesso all’infrastruttura in fibra FTTH di quest’ultima, estenderà la copertura delle offerte di rete ultra-broadband di circa 2,5 milioni di unità abitative.

“La partnership con Eolo ci consente di utilizzare in modo ancora più efficiente lo spettro per ampliare velocemente la copertura della rete ultra broadband a nostra disposizione. Una rete che metteremo poi a disposizione di operatori terzi, per rendere la nostra mission di operatore wholesale sempre più robusta”. ha commentato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, di cui trovi le offerte telefoniche in questa pagina, mentre qui ci sono quelle di Eolo.