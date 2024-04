Se parliamo di suite da ufficio, Microsoft Office è indubbiamente la più conosciuta e utilizzata. Nonostante siano disponibili sul mercato numerose soluzioni economiche, possono essere riunite tutte nella categoria “Sostituti di Office”. Alcune poi richiedono una sottoscrizione periodica per poter essere utilizzate e non tutte sono perfettamente compatibili con il prodotto Microsoft, che è di fatto lo standard del mercato.

Per contro Microsoft Office, disponibile con licenza perpetua, ha un costo di acquisizione elevato, che potrebbe scoraggiare buona parte degli acquirenti. Fortunatamente c’è Godeal24, che con la sua Software Super Sale offre la possibilità di acquistare una licenza originale al 100% a una frazione del prezzo di listino. Parliamo di poco più di 25 euro per Microsoft Office 2021 Professional, prezzo destinato a scendere ulteriormente se acquisterete bundle contenenti più licenze di Office o una licenza di Windows e Office.

L’offerta di Godeal24

Oltre alla versione più recente di Office potete portarvi a casa anche Office 2019 Pro a 19,99 euro, una soluzione ideale per chi vuole risparmiare e non cerca la versione più recente del pacchetto, cifra che può scendere fino a 12,99 euro se acquistate un pacchetto da 5 licenze. Vediamo insieme quali sono le promozioni attive in questi giorni.

Se cercate una licenza di Windows 10, Windows 11 o Microsoft Office, per voi o per familiari e amici, ecco le migliori offerte accessibili senza alcun codice sconto:

Se per il vostro nuovo PC state cercando sia una licenza del sistema operativo che una della suite Office, con il codice SGO62 potete ottenere uno sconto del 62% rispetto al prezzo standard, ottenendo così il prezzo indicato:

Mentre invece con il codice SGO50 lo sconto è del 50% ed è riservato ad alcune applicazioni e sistemi operativi particolari.

E pre mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer, anche Mac, potete approfittare delle promozioni sugli strumenti software.

Come sempre potete pagare i vostri acquisti su Godeal24 utilizzando PayPal, così da essere assolutamente sicuri anche nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Riceverete le chiavi di attivazioni acquistate, insieme ai link per scaricare gratuitamente i software dai siti dei rispettivi produttori, tramite email che vi verrà inviata entro pochi minuti dal pagamento.

Per qualsiasi problema potete sempre rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria