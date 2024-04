Xiaomi ha presentato sul mercato la sua nuova lavastoviglie da incasso Mijia P2, che verrà messa in vendita a partire dal 16 aprile. L’innovativo bollitore Mijia Smart Electric Kettle S1, invece, è stato lanciato sul mercato il 6 aprile. I due nuovi elettrodomestici fanno parte dell’ecosistema Mi Home, finalizzato a semplificare un’integrazione sempre maggiore di un modello di casa intelligente.

Nei dettagli della lavastoviglie Xiaomi Mijia P2

La versatilità di questo nuovo modello di elettrodomestico contribuisce a renderlo molto più performante di una normale lavastoviglie. Ha infatti una triplice funzione: gli utenti possono utilizzarla non sono come lavastoviglie, ma anche come cabina di disinfezione e di conservazione. Mijia P2, inoltre, dispone di un programma di lavaggio intelligente che regola in maniera automatica la quantità di detersivo per piatti in base a quanto sono sporche le stoviglie. In aggiunta, una singola ricarica da 450 ml può durare fino a due settimane.

Xiaomi Mijia P2 utilizza un lavaggio con acqua calda a una temperatura di 75°C per eliminare il 99,99% dei batteri e virus presenti sulle stoviglie. Inoltre, per prevenire la formazione di batteri, vanta una tecnologia di asciugatura su tre fronti: asciugatura ad aria calda ad alta temperatura (fino a 115°C); apertura e chiusura automatica della porta della lavastoviglie per garantire un’asciugatura migliore; asciugatura aggiuntiva a temperatura residua. Questa combinazione di diverse tipologie di asciugature permette di conservare in piena sicurezza e pulizia le stoviglie fino a una settimana.

Il nuovo modello di lavastoviglie, inoltre, è dotato dell’innovativa tecnologia di spruzzatura a vortice, composta da bracci irroratori a tre strati con cinque livelli di getti d’acqua. In questo modo, Mijia P2 può pulire profondamente fino a 16 set di piatti standard e bacchette, ovvero 116 stoviglie totali. In aggiunta, anche il cestello interno è regolabile, consentendo così di personalizzare e organizzare al meglio lo spazio interno dell’elettrodomestico per adattarlo alle esigenze individuali degli utenti.

Inoltre, per garantire una massima comodità, la nuova lavastoviglie offre tre diverse modalità di lavaggio: superiore, inferiore e a cavità completa. È dotata anche di un sensore ottico per rilevare il grado di sporcizia interno per garantire una pulizia delle stoviglie ottimale. Mijia P2, inoltre, si integra perfettamente con l’applicazione Mijia di Xiaomi e con l’assistente vocale Xiaoai.

Il prezzo ammonta a 5,999 yuan (circa 764€). Per le prime 4 ore del lancio, gli acquirenti potranno acquistarla a un prezzo scontato di 5,499 yuan (circa 700€).

Il nuovo bollitore Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle S1

Il nuovo bollitore presenta un design elegante in acciaio inossidabile a doppio strato, così da garantire un migliore isolamento e una maggiore durata. Anche lo strato interno è stato realizzato in acciaio inossidabile 316L per uso alimentare, in modo da permettere agli acquirenti una modalità di bollitura sana e inodore. L’acciaio dello strato esterno, in aggiunta, oltre a essere stato costruito con materiali di alta qualità, vanta un tocco di eleganza particolare e una protezione di lunga durata. Il bollitore misura 220 mm di lunghezza, 150 mm di larghezza e 251,5 mm di altezza e ha peso netto di 1,11 kg.

Per garantire una maggiore sicurezza, inoltre, il bollitore è dotato di un sistema di protezione a quattro livelli. Dispone infatti del termostato STRIX per garantire che ogni goccia d’acqua presente al suo interno bolla completamente; di una protezione efficace contro la combustione a secco; dello spegnimento ad alta temperatura; del rilevamento del vapore per lo spegnimento automatico quando viene sollevato dalla base.

L’innovativo bollitore, in aggiunta, dispone di una generosa capacità di 1,7 litri (sufficiente per far bollire fino a otto tazze d’acqua in contemporanea). Grazie alla sua base riscaldante ad alta potenza da 1800 W, garantisce una rapida ebollizione. È anche dotato di un meccanismo di apertura a due strati che consente un versamento facile e sicuro. Un singolo clic apre leggermente il coperchio per evitare scottature dovute al vapore bollente che fuoriesce; per effettuare un’apertura completa, invece, è necessario tirare leggermente indietro il coperchio. È anche dotato di una lampada riscaldante visiva che fornisce una chiara indicazione del riscaldamento dell’acqua presente al suo interno.

Il prezzo iniziale di Mijia Smart Electric Kettle ammonta a 129 yuan (circa 16€).