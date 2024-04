Mancano poche ore ormai prima che si verifichi uno degli spettacoli ottico-astronomici più interessanti e affascinanti, oggi 8 aprile 2024 è infatti prevista un’eclissi solare totale. Un’eclissi di Sole è un fenomeno astronomico durante il quale il Sole, la Terra e la Luna sono perfettamente allineati tra di loro, nel caso odierno il nostro satellite naturale si frapporrà tra il nostro pianeta e la nostra stella, oscurando completamente il corpo celeste che ci dà la luce.

Le eclissi solari sono eventi abbastanza rari e soprattutto non sono completamente visibili da ogni parte del globo, quella prevista per oggi infatti non sarà visibile direttamente dal Bel Paese, ma ciò non toglie che non sia possibile seguirne al diretta grazie alla tecnologia.

Ecco come seguire la diretta dell’eclissi solare totale di oggi

Come anticipato in apertura, oggi 8 aprile 2024 è prevista un’eclissi solare totale, purtroppo per noi visibile esclusivamente dal Messico, dagli Stati Uniti e dal Canada; l’evento avrà la propria centralità in Messico per una durata di 4 minuti. Lo spettacolare fenomeno, interessante già di per sé vista la sua rarità, è ancor più intrigante se pensiamo che si verificherà nel momento in cui l’attività della nostra stella è al suo massimo, consentendo agli scienziati uno studio più approfondito e dettagliato della corona solare.

In Italia l’ultima eclissi solare totale risale al 15 febbraio del 1961, da lì in poi nel Bel Paese sono state visibili esclusivamente eclissi di Sole parziali e alcuni di voi potrebbero ricordarne alcune di quelle con la più elevata percentuale di oscurità del disco solare, ovvero quelle dell’ 11 agosto 1999 e del 3 ottobre 2005.

Ad ogni modo, in molti potrebbero essere intenzionati a seguire l’evento odierno ma, se non avete la possibilità di volare oltreoceano in breve tempo, l’unica opzione che vi rimane è seguire una delle dirette streaming online: l’eclissi avrà inizio alle 15:42 UTC (le 17:42 in Italia) quando la Luna inizierà a coprire il Sole, il massimo dell’eclissi solare totale verrà raggiunto alle 18:17 UTC (alle 20:17 per noi), mentre il termine si avrà alle 20:52 UTC (22:52).

Se volete essere sicuri di non perdervi i momenti più interessanti dell’evento di oggi, vi lasciamo qui sotto il video per seguire la diretta dal canale ufficiale della NASA, l’inizio della trasmissione è previsto per le 19:00 ora italiana.