Dyson ha presentato un nuovo robot aspirapolvere più potente che mai per tenere puliti i pavimenti della smart home. Con un’aspirazione sei volte superiore a quella di qualsiasi altro modello, Dyson 360 Vis Nav promette pulizie dei pavimenti estremamente efficaci, grazie alle caratteristiche e alle funzionalità del prodotto.

La tecnologia Dyson Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM) consente al robot aspirapolvere di capire dove è già passato e dove pulire grazie a una visione a 360 gradi, adattando in modo intelligente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato.

Il robot utilizza una nuova spazzola a tripla azione composta da morbido nylon “Fluffy” per raccogliere i detriti più grandi sui pavimenti duri, filamenti antistatici in fibra di carbonio per raccogliere la polvere fine sui pavimenti duri e setole rigide in nylon per pulire efficacemente i tappeti.

Il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav non teme cavi, tappeti e piedini

Un sistema di sospensione a doppio anello consente al nuovo robot Dyson di superare scalini fino a 21 mm, quindi non teme eventuali ostacoli come cavi, tappeti e piantane, inoltre il profilo basso del prodotto agevola la pulizia sotto i mobili fino a 99 mm di altezza.

Dyson 360 Vis Nav è inoltre dotato di sensori che gli permettono di avvicinarsi ai bordi di una stanza e seguire la parete dispiegando l’attuatore per raccogliere lo sporco.

Dyson 360 Vis Nav funziona in combinazione con l’app MyDyson che offre la possibilità di definire, personalizzare e programmare le zone di pulizia, anche in momenti specifici della giornata.

Il filtro HEPA completamente sigillato di Dyson intrappola la polvere e sigilla il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,1 micron, inoltre il robot è in grado eseguire sessioni di pulizia fino a 50 minuti di durata prima di ricaricarsi automaticamente e tornare a pulire fino al termine del lavoro.

Il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav è disponibile in Italia al prezzo di 1.299,00 euro ed è acquistabile su Dyson.it e nei Dyson Demo Store, ma probabilmente lo si potrà acquistare anche su Amazon.