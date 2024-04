Se siete in procinto di cambiare il vostro iPhone e puntate al modello con il taglio massimo di memoria, iPhone 15 Pro è in offerta con un nuovo minimo storico su Amazon. Il colosso dell’e-commerce offre la versione con 1 terabyte di memoria al prezzo più basso visto finora sulla piattaforma, con più di 300 euro di sconto. Sono scontati anche gli altri tagli di memoria, seppur non in tutte le colorazioni: vediamo i dettagli.

Nuovo minimo storico per iPhone 15 Pro, in tutti i tagli di memoria

Ancora diversi mesi ci separano dalla presentazione ufficiale della nuova famiglia di iPhone 16, ma se volete cambiare il vostro vecchio smartphone potreste puntare sull’attualissimo iPhone 15 Pro, la versione top di gamma più piccola della famiglia iPhone 15 con display da 6,1 pollici e risoluzione 1179 x 2556 pixel.

In queste ore Amazon ha avviato una campagna di sconti per tutti i tagli di memoria di iPhone 15 Pro. Nello specifico, la versione con 1 TB di memoria di archiviazione viene venduta al prezzo di 1560,97 euro, con un risparmio di oltre 300 euro rispetto al prezzo di listino di 1869 euro. La colorazione interessata dall’offerta è Titanio blu, ma sono disponibili anche le altre colorazioni, seppur ad un prezzo più elevato (1749 euro).

Si tratta di un nuovo minimo storico che non sappiamo quanto durerà, sia per la quantità di scorte disponibili sia per le politiche tipiche di Amazon. Se siete interessati all’acquisto di iPhone 15 Pro 1 TB potete procedere direttamente attraverso il link sottostante:

Acquista Apple iPhone 15 Pro 1 TB Titanio blu a 1560,97 euro

Nel caso vogliate optare per un taglio di memoria più esiguo, sono in offerta anche tutte le altre versioni. Particolarmente allettante è la variante base da 128 GB di iPhone 15 Pro, venduta al prezzo di 1048,99 euro in tutte le colorazioni, con un risparmio del 15%. La variante con 256 GB di memoria viene venduta a 1199 euro in tutte le colorazioni, mentre quella da 512 GB di memoria viene venduta a 1449 euro (esclusa la colorazione Titanio nero).

Acquista Apple iPhone 15 Pro 128 GB a 1048,99 euro (tutti i colori)

Di seguito la scheda tecnica completa di iPhone 15 Pro: