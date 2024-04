Far generare all’intelligenza artificiale l’immagine che abbiamo in mente non sempre riesce al primo tentativo, ma a volte il risultato sarebbe perfetto con una modifica.

Alcuni strumenti di generazione di immagini con l’IA permettono di modificare un’area specifica di un’immagine e da oggi anche DALL-E di OpenAI offre funzionalità simili.

DALL-E introduce uno strumento di editing delle immagini e i suggerimenti di stile

OpenAI ha annunciato che oggi DALL-E riceverà due nuove funzionalità. La prima introduce lo strumento di modifica, disponibile sia sul Web che sui dispositivi mobili quando si utilizza DALL-E all’interno di ChatGPT.

Un’icona di modifica apparirà cliccando sull’immagine generata e permetterà di evidenziare un’area nell’immagine e fornire un descrizione testuale, il cosiddetto “prompt”, per far generare la modifica all’IA.

Nell’esempio seguente viene mostrato l’utente che evidenzia le orecchie di un barboncino e chiede a DALL-E di aggiungere dei fiocchi.

You can now edit DALL·E images in ChatGPT across web, iOS, and Android. pic.twitter.com/AJvHh5ftKB — OpenAI (@OpenAI) April 3, 2024

Il secondo aggiornamento in arrivo su DALL-E riguarda i suggerimenti di stile, simili a quelli preimpostati, i quali permetteranno di generare un’immagine in diversi stili artistici, ad esempio synthwave, fantascienza o gotico.

Queste nuove funzionalità dovrebbero rendere un po’ più semplice la creazione di immagini, soprattutto per gli utenti che non sono dei maestri del prompt che quindi dovrebbero arrivare a un risultato apprezzabile in minor tempo rispetto ad andare a tentativi.