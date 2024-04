L’intelligenza artificiale è sempre più utilizzata e i colossi tecnologici sono in corsa per migliorare i rispettivi chatbot AI, tuttavia non tutti si fidano delle meraviglie di questa tecnologia in quanto è ancora relativamente recente.

Un esempio è il Congresso degli Stati Uniti che secondo quanto riferito avrebbe dei timori per quanto riguarda Microsoft Copilot.

Perché il Congresso USA avrebbe vietato l’uso di Copilot

Secondo un rapporto di Axios, il Congresso americano non sarebbe particolarmente fiducioso nei confronti di Copilot e avrebbe vietato l’app ai membri della Camera per motivi di sicurezza.

Fondamentalmente l’intelligenza artificiale potrebbe far trapelare informazioni condivise dal personale della Camera e questo rappresenterebbe un rischio che potrebbe potenzialmente causare problemi enormi.

Nel frattempo Microsoft ha dichiarato che sta lavorando a una soluzione AI adatta al governo che sarebbe in grado di soddisfare severi requisiti di sicurezza e secondo quanto riferito, una volta che questa versione sarà pronta, il Congresso la valuterebbe prima decidere se consentirne l’uso o meno.

A giungo dello scorso anno la Camera degli Stati Uniti aveva vietato ai membri dello staff di utilizzare la versione gratuita di ChatGPT che è il modello di intelligenza artificiale generativa alla base di Microsoft Copilot. Anche quest’ultimo è disponibile sia gratuitamente che a pagamento.

