Hollywood sembra avere grandi novità per gli amanti della fantascienza. Disney ha delineato le date delle premiere per alcuni dei suoi più grandi film in uscita nei prossimi due anni.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Tron: Ares approderà nei cinema il 10 ottobre 2025, mentre The Mandalorian & Grogu uscirà il 22 maggio 2026.

Tron tornerà nelle sale 15 anni dopo Tron: Legacy del 2010, mentre The Mandalorian & Grogu sarà il primo film di Star Wars dopo L’Ascesa di Skywalker del 2019.

Disney annuncia la data di uscita per Toy Story 5 e posticipa il remake di Moana

Disney ha annunciato che Toy Story 5 della Pixar arriverà nelle sale il 19 giugno 2026, mentre il remake live-action di Moana slitta al 10 luglio 2026, tuttavia il sequel animato Moana 2 è ancora programmato per il debutto a novembre.

Il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato per la prima volta Toy Story 5 nel febbraio 2023 dopo la deludente performance dello spin-off del 2022 (Lightyear), la cui voce aveva come protagonista Chris Evans.

Toy Story vanta quattro film principali risalenti al 1995 e la pellicola più recente ha superato il miliardo di dollari al botteghino nel 2019. I lungometraggi hanno come protagonista la voce di Tom Hanks nei panni di Woody e Tim Allen nei panni di Buzz Lightyear.

Durante l’assemblea annuale degli azionisti Bob Iger ha assicuranto agli investitori che i piani dell’azienda sono ambiziosi, aggiungendo che la strategia funziona e il futuro della società è luminoso, comprese alcune grandi scommesse nel settore dello streaming.