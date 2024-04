Samsung amplia la propria offerta di elettrodomestici intelligenti e annuncia la nuova gamma di prodotti per il 2024 che, inutile quasi dirlo, puntano su connettività avanzata, funzionalità smart e integrazione con l’Intelligenza Artificiale nelle smart home. Il colosso asiatico ha annunciato la linea di elettrodomestici BESPOKE AI, nuove lavatrici ad alta efficienza energetica e il frigo smart F1rst 75 AI, tutti prodotti molto interessanti che senza dubbio susciteranno interesse negli appassionati, ma anche in tutti quegli utenti che si avvicinano al settore e stanno pensando a una “evoluzione” della propria abitazione con l’integrazione di dispositivi smart con funzioni AI avanzate.

La nuova serie di elettrodomestici Samsung BESPOKE AI integra tecnologie e funzionalità avanzate che facilitano l’integrazione e il controllo dei vari dispositivi. A bordo troviamo WiFi integrato e fotocamere interne gestiti da un chip AI in tandem con l’app SmartThings; ma non è tutto, la gamma BESPOKE AI 2024 è dotata anche del nuovo AI Hub, un display LCD connesso che è stato integrato in diversi prodotti per fornire un accesso intuitivo e facile oltre che il controllo dell’intero ecosistema.

Tra le funzionalità dell’AI Hub c’è Map View, una funzione che fornisce una vista completa in 3D della casa, consentendo di individuare facilmente tutti gli elettrodomestici collegati e di controllarli. Samsung ha presentato anche la nuova funzione Calm Onboarding, che facilita l’esperienza connessa dell’utente, permettendo di registrare direttamente i prodotti acquistati con un account Samsung su samsung.com nell’app SmartThings.

I nuovi elettrodomestici Samsung BESPOKE AI

In totale Samsung ha presentato 14 nuovi prodotti, tra questi spiccano il frigorifero BESPOKE French Door con AI Family Hub+, la gamma BESPOKE Infinite Induction Line, BESPOKE AI Laundry Combo, BESPOKE Jet Bot Combo AI, BESPOKE Jet AI e BESPOKE Cube Air Infinite Line. Il frigorifero a 4 porte con AI Family Hub è il principale centro di controllo per tutto quello che concerne il cibo, in quanto collega il frigorifero agli altri elettrodomestici della casa; integra l’AI Family Hub, un display LCD da 21.5″ sul pannello anteriore destro dove gli utenti possono visualizzare le ricette consigliate e riprodurre musica e video per l’intrattenimento in cucina.

Un’altra novità interessante è il BESPOKE Jet Bot Combo AI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti con funzioni potenziate dall’AI, come AI Recognition e la Clean Station Steam+, per ottenere risultati di pulizia avanzati. In ottica efficienza invece, Samsung presenta il frigorifero combinato F1rst 75 AI, il primo del suo genere a ricevere il grado “A” secondo gli standard energetici europei.

C’è posto anche per BESPOKE AI Laundry Combo, una lavasciuga All-in-One che offre i vantaggi di due elettrodomestici sostanzialmente nella metà dello spazio. BESPOKE AI Laundry Combo è dotata di varie funzioni AI, come la capacità di ricordare le esigenze periodiche e stagionali degli utenti e di consigliare il ciclo ottimale per il lavaggio. Rimanendo in campo dell’AI, e in particolare dell’AI generativa, si segnala anche il “potenzialmento” dell’assistente vocale Samsung Bixby, ora capace di comprendere frasi complesse e di sostenere conversazioni avanzate.

Le lavatrici ad alta efficienza Samsung Electronics

Non meno importanti e interessanti sono le nuove lavatrici ad alta efficienza energetica Samsung Electronics, in arrivo sul mercato europeo in quattro modelli che si differenziano proprio per il grado di efficienza offerta; nel dettaglio si tratta dei modelli A-10% e A-20% con capacità da 9 kg e 11 kg, e della lavatrice A-40% da 11 kg, tutte dotate di tecnologia SpaceMax e una profondità di soli 60 cm. Stando a quanto dichiara Samsung, la nuova gamma di lavatrici porta con sé la possibilità di un risparmio energetico significativo, soprattutto con il modello che arriva alla classe A-40%, ovvero capace di un consumo energetico inferiore fino al 40% rispetto ai requisiti minimi di efficienza energetica per la classe A.

Altra tecnologia chiave in quest’ottica è Acqua Save, che convoglia l’acqua saponata all’interno del cestello sui capi attraverso la pompa di circolazione; in questo modo il bucato si bagna facilmente e il detersivo penetra in modo uniforme, migliorando l’efficienza complessiva del lavaggio. Non solo efficienza ma anche funzionalità smart con l’AI Energy Mode di SmartThings Energy, utilissima per monitorare i consumi giornalieri e settimanali, con la possibilità di stimare la spesa mensile. Se la bolletta mensile superasse l’obiettivo dell’utente, SmartThings Energy può attivare la modalità di risparmio energetico, che riduce in modo intelligente il consumo di energia fino al 70% rispetto al lavaggio in acqua calda.

Parlando sempre di AI, c’è da segnalare poi AI Ecobubble, una funzione che consente di adattare i cicli al bucato in base al tessuto, oltre ad AI Wash, utilissimo per gestire i capi delicati. Le novità delle lavatrici Samsung però non si fermano qui e prevedono tutte: Ciclo Less Microfiber, Clothing Care di SmartThings ed Ecolavaggio Rapido. Riguardo la disponibilità, la nuova gamma di lavatrici Samsung dovrebbe arrivare nel corso del mese di aprile, così come la rinnovata serie BESPOKE AI, nessun dettaglio al momento sui prezzi dei vari prodotti.