Tineco è un brand di riferimento del settore degli elettrodomestici intelligenti e, in questi giorni, è presente al CES 2023 di Las Vegas per presentare al pubblico, sfruttando la vetrina internazionale della fiera dedicata al mondo dell’elettronica di consumo, le nuove soluzioni pensate per la cura dei pavimenti, della cucina e della persona. La nuova gamma di prodotti di Tineco in mostra al CES si prepara a debuttare sul mercato, mettendo a disposizione degli utenti nuove opzioni per integrare la tecnologia intelligente all’interno della propria abitazione. Ecco le novità svelate da Tineco all’edizione 2023 del CES di Las Vegas.

Tineco protagonista al CES 2023: ecco le novità in mostra

Tra i brand più interessanti che, in questo momento, stanno esponendo le proprie novità al CES 2023 c’è anche Tineco. L’azienda, specializzata nella realizzazione di elettrodomestici intelligenti, porta alla fiera una nuova gamma di prodotti che vanno ad integrare la tecnologia iLoop Smart Sensor con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente sempre più completa e soddisfacente.

Todd Manegold, General Manager di Tineco per il Nord America, dichiara: “Tineco è entusiasta di tornare al CES con una presenza importante e di presentare i nostri prodotti più nuovi e popolari per la cura dei pavimenti, della cucina e della persona. Siamo orgogliosi di celebrare questo importante traguardo per il marchio. Nel 2023, non vediamo l’ora di innovare continuamente, esplorare le categorie di tendenza e promuovere la nostra crescita come azienda di tecnologia intelligente”.

Per la cura dei pavimenti, in particolare, c’è il debutto di Floor One S7 Pro. Si tratta di una novità che va ad arricchire la gamma di aspirapolvere a umido/asciutto di Tineco. Il modello, nuovo top di gamma del brand, punta a garantire un’esperienza di pulizia migliorata con l’introduzione di soluzioni come il sistema di autopropulsione SmoothPower, il nuovo rullo di potenza a doppio bordo e la tecnologia di raschiatura flottante.

Da notare anche il debutto di Floor One S7 Steam, lavapavimenti cordless è in grado di igienizzare le superfici in modo naturale, grazie alla possibilità di attivazione della modalità Steam. C’è poi Pure One Air Pet/Pro. La nuova soluzione è pensata per pulire senza fatica lo sporco più leggero. Facile da utilizzare (grazie ad un peso di appena 1 chilogrammo), il nuovo dispositivo integra la testina ZeroTangle e le tecnologie PureCyclone e iLoop Smart Sensor.

Leggi anche: Recensione Tineco Pure One S15 Pro, il migliore tra gli aspirapolvere cordless

Non mancano le novità per la cucina, settore in cui Tineco propone svariati prodotti. La gamma del brand si arricchisce con Chiere One. Si tratta di un nuovo dispositivo intelligente per una cottura semplice e precisa. Il dispositivo è dotato di un display touch da 7 pollici e integra un sistema di riscaldamento intelligente oltre ad un sistema di pesatura e ad una modalità di autopulizia One Touch che permettono di semplificare al massimo l’esperienza di cottura.

Tra le novità che Tineco porta al CES 2023 c’è anche Moda One 2.0. Si tratta dell’ultima novità della gamma di prodotti beauty di Tineco. Il dispositivo è un asciugacapelli che integra sensori intelligenti in grado di regolare in automatico sia il flusso d’aria che il calore, permettendo una corretta asciugatura dei capelli, in tempi rapidi, e prevenendo possibili danni legati all’utilizzo di temperature troppo alte.

Tutti nuovi prodotti presentati da Tineco al CES 2023 arriveranno sul mercato globale nel corso delle prossime settimane, garantendo così agli utenti nuove opzioni per poter rendere ancora più “smart” la propria abitazione, partendo dalla cura dei pavimenti e arrivando alla cura della persona ed alla cucina.

Leggi anche: Recensione lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 Pro 2, la migliore cresce ancora