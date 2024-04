IRobot ha presentato oggi Roomba Combo Essential, un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre prestazioni migliori e una serie di interessanti funzionalità che rendono ancora più semplice tenere pulita la smart home.

Caratteristiche del robot Roomba Combo Essential

Roomba Combo Essential migliora ulteriormente quanto offerto dalla serie Roomba 600 con una funzione di pulizia aggiuntiva e una potenza di aspirazione 18 volte maggiore, inoltre introduce la capacità di pulire in file ordinate intorno e sotto i mobili, impostazioni di aspirazione e liquidi personalizzabili, report accurati, maggiore durata della batteria (120 minuti) e programmi di pulizia ancora più intelligenti.

Il robot consente pulire e lavare i pavimenti con un tocco nell’app iRobot Home, oppure con un semplice comando vocale, altrimenti basta premere il pulsante CLEAN sul pannello del robot.

Il sistema di pulizia a quattro fasi include impostazioni di aspirazione e liquido regolabili, una speciale spazzola multisuperficie a forma di “V”, una spazzola per la pulizia dei bordi e un panno in microfibra alimentato a pompa che lavorano in sinergia per aspirare e pulire i pavimenti duri in un unico passaggio.

È possibile scegliere fra tre livelli di potenza di aspirazione e tre opzioni di livello dell’acqua a seconda del lavoro di pulizia, inoltre i programmi di pulizia suggeriti consigliano gli orari migliori per pulire in base ai lavori precedenti. La funzionalità “Pulisci mentre sono assente” consente a Roomba Combo Essential di avviare automaticamente la pulizia quando il proprietario esce di casa.

Una volta terminato il lavoro è possibile consultare i dettagliati report di pulizia nell’app iRobot Home per vedere ad esempio dove il robot ha pulito, la copertura e la durata dei lavori completati.

Disponibilità e prezzo del robot Roomba Combo Essential

Il robot Roomba Combo Essential costa 299 euro. Si può acquistare sul sito ufficiale di iRobot, ma è disponibile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.