Lo sceneggiatore Drew Goddard (The Martian) scriverà e dirigerà un nuovo film di Matrix per conto di Warner Bros in collaborazione con la co-sceneggiatrice e co-regista originale del franchise Lana Wachowski che sarà la produttrice esecutiva.

Goddard produrrà il quinto film di Matrix con la partner Sarah Esberg, ma al momento non ci sono informazioni sulla trama e sul cast, nemmeno per quanto riguarda protagonisti storici come Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Drew Goddard sarà lo sceneggiatore di Matrix 5

Jesse Ehrman, presidente della produzione di Warner Bros Motion Pictures, ha affermato che Drew ha portato una nuova incredibile idea per continuare la saga di Matrix, aggiungendo che l’intero team della Warner Bros Discovery è entusiasta che Drew realizzi questo nuovo film.

Goddard ha dichiarato che non è un’esagerazione affermare che i film di Matrix hanno cambiato sia il cinema che la sua vita.

La trama della pellicola originale del 1999 è incentrata su un annoiato hacker informatico che viene attirato da una bellissima sconosciuta in un mondo sotterraneo informatico dove è in corso una guerra più grande con il mondo reale.

Il primo film della saga ha rivoluzionato il mondo del cinema per gli effetti visivi impressionanti ancora oggi, in particolare il bullet-time. I quattro film Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions e Matrix Resurrections hanno incassato 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo e il franchise ha vinto quattro Oscar.

