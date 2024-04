Nelle ultime settimane il team di sviluppo di WhatsApp è stato particolarmente attivo, lavorando su diverse novità che promettono di migliorare il modo in cui interagiamo con l’app. Una di queste funzionalità, attualmente in fase di sviluppo, riguarda la possibilità di menzionare privatamente i contatti negli aggiornamenti di stato.

Le menzioni private negli aggiornamenti di stato saranno presto realtà su WhatsApp per iOS

Secondo quanto emerso dall’ultima versione beta di WhatsApp per iOS (24.7.10.71), rilasciata tramite il programma TestFlight, la nuova funzione consentirà agli utenti di menzionare specifici contatti nei propri aggiornamenti di stato, mandando una notifica in modo mirato per attirare la loro attenzione su contenuti o momenti particolari. Questa feature è progettata per aumentare il coinvolgimento con i propri contatti, creando un senso di interazione più personale e diretto con i propri conoscenti o, nel caso di attività commerciali, con i propri clienti.

Il funzionamento della menzione privata negli stati sarà molto semplice: quando un contatto verrà menzionato in un aggiornamento di stato, riceverà una notifica che assicura che sia allertato della menzione. È importante sottolineare che questa azione sarà privata: solo i contatti menzionati riceveranno le notifiche, garantendo così la privacy, poiché gli altri utenti non saranno in grado di visualizzare queste menzioni.

L’introduzione di questa funzionalità rappresenta un significativo passo in avanti nell’ambito delle interazioni su WhatsApp. Consentendo agli utenti di menzionare privatamente i contatti nei propri aggiornamenti di stato, si genera infatti un maggiore senso di coinvolgimento e si assicura che gli aggiornamenti o i momenti importanti siano sempre portati all’attenzione dei contatti menzionati, grazie alle notifiche dirette.

Attualmente la funzione di menzione privata negli stati è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea. WhatsApp sta lavorando per perfezionare questa nuova funzionalità, in modo tale da offrire un’esperienza ottimale agli utenti al momento del rilascio ufficiale per i soli utenti beta in un primo momento, per tutti gli altri in una fase successiva.

Come aggiornare l’applicazione di WhatsApp su iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

