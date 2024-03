ChatGPT ha senza dubbio il merito di avere reso le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale popolari ma la soluzione di OpenAI non è ancora perfetta e ci sono delle funzionalità presenti nelle alternative della concorrenza che potrebbero renderla sicuramente migliore e più completa.

Una di queste, per esempio, è rappresentata dalla citazione delle fonti da cui vengono prese le informazioni che vengono mostrate agli utenti, funzionalità introdotta da Microsoft in Copilot e che, a quanto pare, anche il team di sviluppatori di OpenAI ha deciso di implementare nel servizio offerto dalla propria azienda.

Ad annunciare l’introduzione di tale novità è stato lo stesso team di OpenAI, che su X nelle scorse ore ha spiegato di avere deciso di rendere i collegamenti più evidenti quando ChatGPT naviga sul Web, garantendo agli utenti più contesto per le risposte che fornisce e rendendo più facile scoprire i contenuti di editori e creatori.

We’re making links more prominent when ChatGPT browses the internet. This gives more context to its responses and makes it easier for users to discover content from publishers and creators. Browse is available in ChatGPT Plus, Team and Enterprise. pic.twitter.com/1ChlZvVMUy

— OpenAI (@OpenAI) March 29, 2024