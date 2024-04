Pur essendo decisamente snobbati dai gamer, che preferiscono PC più grandi ma dalle prestazioni completamente differenti, i mini PC si sono creati un mercato particolarmente interessante, visto il poco ingombro sulle scrivanie e il rapporto prezzo/prestazioni favorevole. La possibilità di montarli sul retro di un monitor aggiunge ulteriore fascino a un computer che stanno prendendo sempre più piede in ufficio come a casa.

GEEKOM Mini IT13

Vi abbiamo già parlato di GEEKOM Mini iT13 nella nostra recensione completa e torniamo a parlarvene in occasione di una nuova promozione, valida proprio da oggi, primo aprile, fino al prossimo 7 aprile. Oggetto della promozione è il modello di punta della serie, dotato di una scheda tecnica davvero niente male, adatto a qualsiasi tipo di impiego.

Si tratta infatti del modello con CPU Intel Core I9-13900H, con 14 core e 20 thread, affiancato da ben 32 GB di RAM DDR4. Un computer in grado quindi di sostenere ottimi carichi di lavoro, dal fotoritocco all’editing audio, ma che ovviamente può coprire in maniera perfetta anche il classico lavoro da ufficio o da casa (navigazione, stesura testi e fogli di calcolo). La scheda grafica è integrata nel chipset ed è una Intel Iris XE.

Previous Next Fullscreen

Lo spazio di archiviazione è davvero ampio, vista la presenza di un SSD da ben 2 TB, con la possibilità di espanderlo ulteriormente. Sono infatti presenti uno slot SSD M.2 2242 SATA che supporta unità fino a 1 TB e uno slot per un tradizionale hard disk da 2,5 pollici con capacità fino a 2 TB. In tutto quindi potete arrivare a ben 5 TB, facendolo diventare, ad esempio, un piccolo server per la casa o il vostro nuovo mediacenter.

Buona la connettività, con 2 porte HDMI 2.0, 2 porte USB4, 3 porte USB 3.2 Gen 2, 1 porta USB 2.0, 1 lettore di schede SD, 1 presa da 3,5 millimetri per cuffie o altoparlanti esterni e 1 porta LAN RJ45 da 2,5Gb. La connettività wireless include inoltre il supporto al WiFi 6E e al Bluetooth 5.2, così da garantirvi la massima libertà di posizionamento e il supporto di numerosi dispositivi esterni.

Le dimensioni estremamente compatte (117 x 112 x 49,2 millimetri, lo rendono molto comodo da portare anche in viaggio, magari con un display portatile, e il supporto VESA garantisce la possibilità di montarlo sul retro di un monitor dotato di tale supporto, così da avere una scrivania ancora più ordinata. La ricca dotazione di porte consente di collegare fino a 4 schermi esterno, due dei quali (USB 4) con una risoluzione massima di 8K e due (HDMI 2.0) con risoluzione fino a 4K, una soluzione ideale per chi lavora molto con la grafica.

Previous Next Fullscreen

Il sistema operativo è Windows 11 Professional, con licenza originale, per ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza e quelli contenenti nuove funzionalità, fino a quando Microsoft li rilascerà. Il telaio interno in metallo garantisce una elevata resistenza alle deformazioni, dovute alle cadute o alla compressione (se ad esempio ci appoggiate sopra un monitor) e il nuovo sistema di dissipazione silenzioso rende ancora più piacevole l’utilizzo in ogni situazione. È possibile utilizzarlo senza alcun problema per 24 ore al giorno 7 giorni su 7, in ambienti con temperature comprese tra -20 e + 55 gradi centigradi, una soluzione ideale quindi anche per ambienti produttivi.

In occasione della nuova promozione, attiva su Amazon fino al prossimo 7 aprile, potete portarvi a casa GEEKOM Mini IT13 (con Core i9-13900H, 32 GB di RAM e SSD da 2 TB) a soli 721 euro invece di 849 euro, un risparmio del 15%, davvero niente male.

Acquistate GEEKOM Mini IT13 su Amazon a 721 euro

Informazione Pubblicitaria