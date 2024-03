Il team di sviluppatori di WhatsApp, nonostante l’enorme successo a livello globale, continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.7.10.70.

WhatsApp Beta per iOS si aggiorna con una novità

Nei giorni scorsi è emerso che il team di sviluppatori era al lavoro per implementare su Android una funzionalità per disattivare le anteprime dei link e con la versione 24.7.10.70 beta la medesima funzione sbarca su iOS.

Così come viene mostrato da questo screenshot, la funzionalità in questione è pensata per consentire agli utenti di disabilitare le anteprime dei collegamenti, in modo da garantire loro un miglioramento della sicurezza (in pratica, gli utenti avranno la possibilità di proteggere il proprio indirizzo IP da eventuali intercettazioni ad opera di siti Web di terze parti).

C’è da precisare che la disabilitazione delle anteprime dei collegamenti all’interno di WhatsApp influisce solo sull’utente che sceglie di attivare questa funzione (che, tuttavia, continuerà a ricevere le anteprime dei link da altri utenti che non hanno disattivato questa funzione).

Come aggiornare l’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

