TikTok ha annunciato il lancio di Global Youth Council, un’iniziativa finalizzata a rendere ancora più sicura l’applicazione per i giovani. Il progetto è stato sviluppato in concomitanza a una recente ricerca condotta su scala globale, in cui oltre 12,000 adolescenti (tra 13 e 17 anni) e genitori hanno rivelato il desiderio degli utenti di lavorare con le piattaforme digitali per migliorare informazione e sicurezza.

Che cos’è il Global Youth Council

Il Global Youth Council è stato ideato in collaborazione con Praesidio Safeguarding, un’agenzia specializzata nella sicurezza online. È composto da 15 adolescenti di età compresa tra i 15 e 18 anni, che rappresentano una serie di comunità e Paesi internazionali, come Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Indonesia, Irlanda, Kenya, Messico e Marocco. Il primo incontro del gruppo è avvenuto nel dicembre 2023 e ha terminato di recente il suo secondo incontro, in cui ha partecipato Shou Chew, CEO di TikTok.

Lo Youth Council ha inoltre stilato una lista delle sue priorità per il 2024, tra cui l’importanza del benessere e dell’inclusione degli adolescenti per fare in modo che TikTok sia uno spazio sicuro e accessibile in cui i giovani possano esprimersi liberamente per quello che sono. Inoltre, nell’ultimo incontro, i ragazzi hanno suggerito diverse idee per il Portale Giovani di TikTok (attualmente in fase di elaborazione) e hanno richiesto informazioni più precise per capire cosa succede dopo che un profilo viene segnalato.

Perché è importante il tema della sicurezza online

YouGov, in collaborazione con ConnectSafely, ha condotto un’importante ricerca globale per comprendere in che modo le famiglie affrontano il tema della sicurezza online. Dai dati raccolti, è emerso che la maggior parte delle famiglie parla apertamente di sicurezza su Internet almeno una volta a settimana. Però, il sondaggio ha rivelato che il 43% degli adolescenti statunitensi tende a evitare alcune specifiche tipologie di argomenti, come il bullismo e la percezione dell’immagine del proprio corpo. È inoltre emerso che l’argomento più discusso tra adolescenti e genitori statunitensi fosse la manipolazione dei contenuti da parte dell’intelligenza artificiale.

Quale è stata la risposta di TikTok

Suzy Loftus, Head of USDS Trust & Safety, ha affermato:

TikTok è una piattaforma in cui le famiglie vengono a creare e godersi momenti memorabili e vogliamo assicurarci di fornire alle famiglie gli strumenti per farlo. Ascoltare gli adolescenti e apportare cambiamenti significativi in ​​base a ciò che hanno da dire è uno dei passi più importanti che possiamo compiere per continuare a costruire una piattaforma sicura

TikTok ha infatti sottolineato come gli utenti abbiano la possibilità di visitare il Centro di Sicurezza di TikTok online o sull’applicazione, così da leggere una serie di guide, tra cui quelle sulla prevenzione del fenomeno del bullismo e sull’immagine del proprio corpo. Negli ultimi sei mesi, queste guide sono state visualizzate mensilmente da più di un milione di utenti. L’azienda ha inoltre puntualizzato l’importanza della funzione di Family Pairing (“Collegamento familiare”), che viene mostrato in maniera automatica a tutti i nuovi utenti di età uguale o superiore a 35 anni.