Microsoft Teams sta ottenendo sempre più funzionalità di intelligenza artificiale grazie all’ormai onnipresente Copilot che è già in grado di riassumere le riunioni di Teams, ma nei prossimi mesi farà molto di più.

Microsoft Copilot combinerà le trascrizioni parlate e le chat scritte in un’unica visualizzazione per rendere più semplice il recupero delle riunioni eventualmente perse.

Teams sta inoltre ottenendo miglioramenti nella composizione dei messaggi in chat, consentendo agli utenti di riscrivere un messaggio in nuovi modi in base al contesto della discussione.

Il riepilogo intelligente delle chiamate prenderà automaticamente appunti durante le chiamate, consentendo agli utenti di riassumere una telefonata e vedere le azioni successive senza dover fare nulla.

Microsoft fa sapere che il riepilogo intelligente delle chiamate di Teams dirette agli smartphone sarà generalmente disponibile il prossimo trimestre con Teams Premium.

Copilot migliorerà anche le riunioni ibride

Il colosso di Redmond sta anche lanciando nuove funzionalità per le riunioni ibride con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei partecipanti remoti e in sala, grazie al cambio automatico della fotocamera della funzionalità IntelliFrame in Teams Rooms che sarà disponibile entro la fine dell’anno.

La funzionalità sfrutterà l’intelligenza artificiale per selezionare la migliore videocamera in una sala riunioni e cambiare automaticamente la visuale in modo che i partecipanti remoti possano ottenere la visuale migliore, soprattutto se una particolare telecamera è ostruita.

Il riconoscimento dell’oratore sarà disponibile anche per qualsiasi microfono in Teams Rooms in un’anteprima di aprile che consentirà di registrare il proprio profilo vocale e facciale in modo che tutto ciò che si dice in una riunione di Teams venga raccolto correttamente nelle trascrizioni.

Infine Microsoft annuncia alcuni nuovi operatori che supportano la funzionalità Teams Phone Mobile che consente di avere un unico numero per Teams e il proprio dispositivo mobile. Nuovi partner tra cui AT&T, Odido, Virgin Media O2 e Vodafone UK inizieranno a offrire questa funzionalità entro la fine dell’anno.

