Quest’anno la Pasqua arriva molto presto ma Godeal24, store online specializzato nella vendita di codici per i principali software, non si è fatto cogliere di sorpresa, lanciando la nuova promozione che propone nuovi sconti e vantaggi per chi deve rinnovare le licenze di propri sistemi operativi e applicativi.

Con la nuova Easter Day Special Sale potrete approfittare di ottime occasioni e portarvi a casa, ad esempio, una licenza di Windows 11 Professional e 13 euro, o una di Office 2021 Professional a 25 euro. Soluzioni ideali sia per chi ha appena acquistato un nuovo PC (magari scegliendo da sé i componenti per avere una build ottimizzata) sia per chi ha un computer recente e vuole aggiornare entrambi i software.

Non mancano ovviamente le occasioni anche sui software di precedente generazione, come Windows 10 o Microsoft Office 2019, ideali per quei computer più datati sui quali girano ancora Windows 7 o Windows 8. Parliamo ovviamente di chiavi software originali, che una volta utilizzate vi permettono di attivare i rispettivi software per ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza e quelli relativi a nuovi funzioni, fino a quando saranno supportati dai rispettivi produttori.

Le offerte a vostra disposizione non mancano, a partire da quelle legate a Windows e Microsoft Office, con grossi sconti per chi acquista pacchetti con più licenze, ideali se avete numerosi computer in casa o se volete condividere il risparmio con amici o familiari.

Con il codice SGO62 inoltre potete avere uno sconto del 62% sui bundle che includono una versione di Windows e una di Office, ideale per nuovi PC su cui mancano entrambe le licenze:

Cercate una versione particolare di Windows o uno di quegli applicativi che non sono inclusi nel pacchetto Office? Il codice SGO50 vi permette di avere uno sconto del 50% su una selezione di prodotti:

Ottime occasioni anche per le aziende o i grandi studi dove ci sono decine computer. Con questi pacchetti da 50 o 100 chiavi, il risparmio è assicurato:

Come sempre è disponibile un’ampia selezione di utility, per ovviare alle mancanze dei sistemi operativi o per tenere sempre in ordine i vostri PC. Qui trovate alcuni esempi ma la scelta è decisamente vasta.

Tutti gli acquisti possono essere pagati con PayPal e i codici di attivazione, insieme ai link per scaricare i relativi software dai siti dei produttori, vi saranno inviati tramite mail in pochi minuti. Per qualsiasi problema o richiesta è inoltre disponibile un servizio clienti che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

