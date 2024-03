Nelle scorse ore Canonical ha annunciato un ulteriore passo in avanti in ottica supporto e sicurezza per gli utenti che utilizzano Ubuntu LTS, probabilmente una delle distribuzioni Linux più diffuse e amate.

Si tratta di un’opzione rivolta agli utenti Ubuntu Pro, quindi a pagamento, che mira a portare da 10 a 12 anni il periodo di supporto rivolto ad aziende e privati che utilizzano tale piattaforma. Al momento Canonical non ha fornito dettagli precisi sui costi, ma si tratta comunque di una novità di non poco conto soprattutto in ambito aziendale. Vediamo insieme i dettagli.

Canonical estende il supporto Ubuntu LTS a 12 anni

Stando al comunicato ufficiale Canonical, Ubuntu LTS riceverà ora un totale di 12 anni di copertura di sicurezza e supporto a partire da Ubuntu 14.04 LTS. Per usufruire di questi anni extra di supporto però, gli abbonati a Ubuntu Pro dovranno acquistare il nuovo componente aggiuntivo denominato Legacy Support. Ricordiamo che Ubuntu Pro è un servizio opzionale a pagamento per le aziende, tuttavia gli utenti privati possono utilizzarlo gratuitamente, usufruendo tra l’altro di 10 anni di supporto e aggiornamenti di sicurezza gratuiti, con la sola limitazione di poterlo installare massimo su cinque dispositivi .

Una novità quella di Canonical che riguarda più che altro le aziende, come del resto si intuisce dalle dichiarazioni di Maximilian Morgan, Global VP of Support Engineering presso Canonical:

Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti ulteriori anni di manutenzione della sicurezza e supporto per le versioni di Ubuntu LTS. Basandosi su 20 anni di eccellenza nell’open source, Canonical offre manutenzione e supporto della sicurezza esperti per i clienti in tutto il mondo. Con Legacy Support, diamo alle organizzazioni la possibilità di affrontare con sicurezza le proprie esigenze operative e i propri investimenti nell’open source, garantendo che i loro sistemi rimangano disponibili, sicuri e supportati per molti anni a venire.

Come anticipato, Canonical non ha fornito dettagli sui prezzi di Legacy Support, suggerendo ai potenziali clienti di mettersi in contatto con il servizio di supporto per avere maggiori informazioni a riguardo. Vista la poca utilità che ne possono trarre gli utenti consumer, sembra evidente che il motivo dietro questa mossa di Canonical sia da ricercare non nei possibili guadagni, ma piuttosto nell’estensione del supporto software.

Rimanendo in tema Ubuntu LTS, ricordiamo che il mese prossimo sarà rilasciato Ubuntu 24.04 LTS che, nella versione standard (non Pro), offrirà cinque anni di supporto sino al 2029; è probabile che agli utenti che attualmente utilizzano Ubuntu 22.04 LTS non venga proposto l’aggiornamento prima della fine dell’anno, ovvero quando debutterà Ubuntu 24.04.1 con la correzione di tutti i bug più importanti.

