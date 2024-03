LiveWire, il cui azionista di maggioranza è Harley-Davidson, ha annunciato il nuovissimo cruiser elettrico ad alte prestazioni S2 Mulholland.

Il produttore di motociclette elettriche statunitense afferma che la Mulholland rappresenta un cambiamento nel design di LiveWire, poiché l’azienda ha reinventato il profilo e la silhouette della motocicletta, tradizionalmente ispirata al serbatoio del carburante, utilizzando per la prima volta anche materiali sostenibili nei componenti chiave, oltre alla più ecologica finitura Lunar White non verniciata.

Il design della S2 Mulholland mette in risalto sia le linee dei freni che il cablaggio, creando una connessione più forte tra il centauro e la moto. Il manubrio è posizionato più in alto e più indietro, offrendo al pilota una posizione di guida più eretta rispetto alla Del Mar.

LiveWire lancia la nuova moto elettrica S2 Mulholland

La nuova due ruote elettrica S2 Mulholland si basa sulla piattaforma S2 di LiveWire e accelera da 0 a 100 km/h in circa 3,3 secondi grazie al motore elettrico da 62 kW.

La batteria al litio da 10,5 kWh permette una percorrenza fino a circa 200 km in città e poco meno di 120 km in autostrada. La ricarica L1 permette di passare dal 20% all’80% in 5,9 ore, mentre con la ricarica L2 bastano 78 minuti.

La ruota anteriore da 19 pollici e quella posteriore da 17 pollici montano pneumatici Dunlop Sportmax Roadsmart IV.

La S2 Mulholland sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada per il 2024, tuttavia LiveWire ha pianificato di ampliare la disponibilità in ulteriori mercati per il 2025.

La moto elettrica è già acquistabile al prezzo di 15.999 dollari nelle tre colorazioni Liquid Black/Nero, Liquid Black/Rosso e Lunar White.

Nel corso del secondo e il terzo trimestre l’azienda prevede di lanciare una gamma di accessori, tra cui sedili e pedane passeggero, parabrezza, borse morbide e rigide, portabagagli e articoli vari per rendere l’esperienza di guida ancora più unica e accattivante.

