È finalmente arrivata la primavera e per molti è tempo di quelle che, non a caso, chiamiamo “grandi pulizie di primavera”. Tutte queste pulizie, che solitamente riguardano armadi, dispense e guardaroba, finiscono comunque per coinvolgere tutta la casa, visto che portano in giro una maggiore quantità di polvere.

Se poi ci aggiungiamo i vetri, che in molti casi sono in posizioni scomode, e i prati nei quali, complici i primi caldi, l’erba inizia a crescere, il lavoro da svolgere è parecchio. ECOVACS, uno dei brand leader nel mercato dei dispositivi per la pulizia della casa, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale, attiva su Amazon, con alcuni tra i prodotti più interessanti scontati fino al 36% rispetto al prezzo di listino.

Su tutti spiccano le offerte legate a ECOVACS DEEBOT T20 OMNI (qui la nostra recensione) e DEEBOT T20e OMNI, ma vale la pena sottolineare anche le offerte per DEEBOT N10 PLUS e DEEBOT X2 OMNI, così come per WINBOT W1 PRO dedicato alla pulizia dei vetri e GOAT G-1600 per la rasatura del prato. Le offerte andranno avanti fino al 2 aprile, a eccezione di DEEBOT T20e OMNI che sarà in promozione in un periodo diverso.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI è indubbiamente uno dei modelli più interessanti del produttore asiatico, soprattutto quando viene proposto, come in questo caso, a un prezzo particolarmente competitivo. La sua dotazione è decisamente completa: potenza di aspirazione di 6.000 Pa, batteria da 5.200 mAh che garantisce quasi tre ore di autonomia, sistemi di navigazione evoluti e lavaggio del pavimento sono solo alcuni degli aspetti che lo rendono particolarmente appetibile.

La navigazione TrueMapping 2.0 utilizza il sistema LiDAR e grazie alla telecamera frontale, e al sistema TrueDetect 3D 3.0 è in grado di evitare gli ostacoli imprevisti, come ad esempio calzino, scarpe, giocattoli, continuando nel proprio lavoro di pulizia senza per questo perdere in termini di efficienza.

Non solo aspirazione però, visto che ECOVACS DEEBOT T20 OMNI dispone anche di due moci contro rotanti che lavano a fondo il pavimento e che si alzano, grazie a un sistema a ultrasuoni, per evitare di bagnare i tappeti, la moquette o quei pavimenti più delicati. Questa funzione permette inoltre al robot di non lasciare dietro di sé una scia bagnata quando torna alla base dopo aver completato il proprio lavoro.

Decisamente evoluta anche la base di ricarica: è presente un sistema di raccolta dello sporco che viene aspirato dal contenitore interno all’aspirapolvere e convogliato all’interno di un sacchetto, da sostituire ogni due mesi circa. Nella parte superiore della stazione sono inserire due taniche, una per l’acqua pulita e una per quella sporca.

La prima viene inserita nel serbatoio del robot per mantenere sempre bagnati al punto giusto i moci, ma anche per lavarli al rientro alla base. A differenza di molti altri modelli, in cui il lavaggio avviene con acqua fredda, DEEBOT T20 OMNI scalda l’acqua a 55 gradi, così da rimuovere sporco e grasso accumulati nella procedura di pulizia. L’acqua sporca viene raccolta e aspirata all’interno della apposita tanica, che l’utente dovrà vuotare in maniera regolare. Per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori i panni vengono asciugati con aria calda.

Molto comodo anche l’assistente vocale YIKO, che una volta creata la mappa permette di utilizzare la propria voce per pulire determinate aree della casa, senza dover utilizzare lo smartphone. Da oggi 20 marzo e fino al prossimo 2 aprile potete acquistare ECOVACS DEEBOT T20 OMNI su Amazon a soli 699 euro invece di 1.099 euro, con un risparmio di ben 400 euro rispetto al prezzo di listino.

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI

Avete un budget limitato, o non siete particolarmente interessati a tutte le funzioni proposte da DEEBOT T20 OMNI? Potete sempre “ripiegare” su ECOVACS DEEBOT T20e OMNI, che riprende la quasi totalità delle funzioni del fratello maggiore con un paio di rinunce, legate esclusivamente alla funzione di lavaggio del pavimento.

Le funzioni di aspirazione sono le medesime, con riconoscimento degli ostacoli, navigazione con tecnologia LiDAR, mappatura rapida e controllo attraverso l’assistente vocale YIKO. Non cambiano nemmeno la potenza di aspirazione e la batteria, così come la capacità di tornare alla base di ricarica qualora la batteria scendesse al 20%, ricaricarsi e riprendere il proprio lavoro da dove era stato interrotto.

Resta anche il sistema di lavaggio dei pavimenti, con il doppio mocio rotante che viene alzato di alcuni millimetri dal pavimento per non danneggiare tappeti o superfici delicate. Allo stesso modo questa funzione evita che venga lasciata una scia bagnata quando il robot torna alla base per ricaricarsi o perché ha finito di svolgere il proprio compito.

C’è una sola differenza rispetto al modello “normale”: il lavaggio dei panni non avviene tramite acqua calda ma con acqua fredda, mentre la loro asciugatura avviene invece con aria calda. Se pensate di utilizzare poco la funzione di lavaggio del pavimento, potete optare per DEEBOT T20e OMNI e risparmiare sul prezzo di acquisto. A partire dal 3 aprile, e fino al 16 aprile, potrete acquistare ECOVACS DEEBOT T20e OMNI su Amazon a soli 599 euro invece di 799 euro, con un risparmio di ben 200 euro.

Le altre offerte

Non terminano qui però le offerte di primavera di ECOVACS: se cercate un robot aspirapolvere ma non volete spendere troppo, ecco ECOVACS DEEBOT N10 Plus, sufficientemente evoluto soprattutto per chi non ha mai avuto un prodotto simile. Utilizza un sistema di navigazione 3D con riconoscimento degli ostacoli, ha un’autonomia che sfiora le 5 ore con una potenza di aspirazione di 4.300 Pa. La base di ricarica ospita un sacco da 2,5 litri che permette di contenere lo sporco raccolto in circa due mesi di utilizzo quotidiano. Offre inoltre un sistema base di lavaggio del pavimento, con un panno in microfibra inumidito grazie all’acqua presente nel serbatoio montato sul robot.

Potete acquistare ECOVACS DEEBOT N10 Plus su Amazon a 396,91 euro invece di 518 euro con una kit di accessori inclusi nel prezzo.

Impossibile non parlarvi dell’ammiraglia ECOVACS DEEBOT X2 OMNI (qui trovate la nostra recensione completa), il top di gamma del brand. Potenza di aspirazione di 8.000 Pa, navigazione LiDAR a doppio laser, sistema AIVI 3D 2.0 con intelligenza artificiale per rilevare ed evitare gli ostacoli, lavaggio del pavimento con doppio mocio rotante, che viene sollevato di 15 millimetri per evitare tappeti, per non bagnare pavimenti delicati e per non lasciare una scia durante il ritorno alla base.

La stazione di ricarica alloggia un sacco della polvere da cambiare ogni due mesi, una tanica dell’acqua pulita e una per quella sporca. Il lavaggio dei moci avviene con acqua calda a 55 gradi, l’asciugatura avviene con aria calda per evitare muffe e cattivi odori. In occasione della nuova promozione, e fino al 2 aprile, potete comprare ECOVACS DEEBOT X2 OMNI su Amazon a 999 euro (con un kit di accessori inclusi) invece di 1.399 euro, quindi ben 400 euro di risparmio. È inoltre disponibile anche nella versione bianca, sempre a 999 euro.

ECOVACS WINBOT W1 PRO è invece un robot lavavetri, ideale per chi ha grandi vetrate, per chi ha vetri molto in alto ma anche per chi abita ai piani alti e fatica a lavare i vetri esterni della propria abitazione. Ha una potenza di aspirazione di 2.800 Pa (che gli permette di rimanere “appeso” ai vetri), rileva automaticamente i bordi dei vetri, un sistema antiscivolo e un sistema di protezione in caso di interruzione della corrente. Il robot spruzza sui vetri la soluzione detergente e provvede alla pulizia con il panno in microfibra, rimuovendo ogni traccia di sporco, anche quello più ostinato.

È possibile scegliere fra tre diverse modalità di pulizia, a seconda del livelli di sporco presente sul vetro. Il controllo avviene in modo semplice ed efficace tramite la companion app ECOVACS, da installare sul proprio smartphone. Fino al 2 aprile potete acquistare ECOVACS WINBOT W1 PRO su Amazon a 329 euro invece di 449 euro.

La primavera è anche la stagione in cui solitamente torna un’altra incombenza, quella della manutenzione del prato. ECOVACS GOAT G1 1600 è la soluzione perfetta e semplice per ogni prato, dal giardino condominiale al prato di una villetta singola. A differenza di altri modelli, anche più costosi, non necessita dell’installazione di un filo perimetrale: bastano alcuni beacon da posizionare in alcuni punti del giardino, affinché il robot riesca a eseguire una mappatura intelligente, con un sistema di rilevamento tridimensionale degli ostacoli per evitarli e continuare il proprio lavoro.

Ha un’altezza di taglio compresa fra 3 e 6 centimetri, 13 diversi programmi di falciatura, doppia telecamera per funzioni di sorveglianza, ripresa automatica del lavoro dopo il ritorno alla base per la ricarica e la capacità di tagliare fino a 600 metri quadri in una sola giornata. Grazie alla promozione di primavera trovate ECOVACS GOAT G1 1600 su Amazon a 1.399 euro invece di 1.499 euro fino al 2 aprile.

Informazione Pubblicitaria