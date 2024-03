La nuova ondata di sconti appena partiti con le Offerte di Primavera di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo SSD M.2 per il proprio computer. Tra le promozioni in corso c’è un’offerta imperdibile dedicata al Crucial P3, uno dei modelli di riferimento del mercato per chi cerca una memoria ad alte prestazioni. In particolare, in questo momento, ad essere in offerta è la variante da 4 TB, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di tanto (ma davvero tanto) spazio di archiviazione con prestazioni eccellenti in lettura e scrittura.

SSD M.2 Crucial P3: ottima offerta su Amazon per la versione da 4 TB

La nuova promozione lanciata da Amazon è da cogliere al volo: con l’offerta in corso è possibile acquistare il Crucial P3 da 4 TB in sconto a 224,99 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo precedente e con la possibilità (per gli utenti Amazon per cui sono sbloccati questo tipo di pagamenti) di poter completare l’acquisto anche pagando in 5 rate mensili, senza interessi, semplicemente selezionando l’apposita opzione.

La memoria SSD in offerta è una PCIe 3.0 3D NAND NVMe con formato M.2 2280. Le prestazioni sono ottime, con una velocità in lettura sequenziale che arriva a 3.500 MB/s mentre in scrittura sequenziale si arriva fino a 3.000 MB/s. Rispetto alla precedente generazione, il salto in avanti in termini di prestazioni arriva al 45%. Per computer desktop e notebook con uno slot disponibile per un SSD M.2 2280, puntare sulla memoria da 4 TB di Crucial è una scelta consigliata, grazie alla possibilità di abbinare prestazioni e tanto spazio di archiviazione.

L’offerta è disponibile tramite il link seguente:

>> Acquista il Crucial P3 da 4 TB su Amazon a 224,99€ <<

Gli sconti su Amazon continueranno fino al 25 di marzo: Qui trovate tutti i prodotti scontati su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera.

Per tutti gli aggiornamenti sulle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il nostro canale Telegram Offerte.Tech. Per chi non usa Telegram, inoltre, è disponibile il canale WhatsApp Offerte.Tech.