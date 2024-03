La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo power bank Magsafe da abbinare al proprio iPhone. Tra i tanti sconti disponibili oggi su Amazon c’è spazio anche per l’Anker Power Bank Magsafe 321, ora acquistabile in forte sconto sullo store. Vediamo i dettagli di questa nuova promo flash dedicata al power bank di Anker, destinata a terminare rapidamente.

Anker Power Bank Magsafe 321: prezzo bomba con le Offerte di Primavera di Amazon

L’offerta flash dedicata al power bank è ottima: il modello in questione viene ora proposto al prezzo scontato di 19,99 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo consigliato di 39,99 euro. Questo power bank ha una capacità di 5.000 mAh ed è, quindi, in grado di ricaricare completamente qualsiasi modello di iPhone disponibile oggi sul mercato (il modello è compatibile con tutti gli iPhone 12, 13, 14 e 15).

Le dimensioni sono ridotte e il peso è contenuto: il power bank è, quindi, facile da trasportare e da utilizzare. Da notare che è possibile ricaricare il power bank mentre questo viene utilizzato per ricaricare lo smartphone. Il modello di Anker è disponibile in varie colorazioni ma solo alcune vengono proposte in sconto da Amazon (in questo momento).

Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere la pagina Amazon del dispositivo tramite il link qui di sotto:

>> Acquista Anker Power Bank Magsafe 321 su Amazon a soli 19,99€ invece di 29,99€ <<

Ricordiamo che le Offerte di Primavera di Amazon dureranno fino al 25 marzo. Qui trovate tutti i prodotti scontati su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera.

Per tutti gli aggiornamenti sulle promozioni più interessanti disponibili su Amazon (e non solo) durante la Festa delle Offerte di Primavera è possibile seguire il nostro canale Telegram Offerte.Tech. Per chi non usa Telegram, inoltre, è disponibile il canale WhatsApp Offerte.Tech.

Offerte per categoria