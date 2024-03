GEEKOM è uno dei produttori più impegnati nel campo dei mini PC, e lo testimonia il numero di prodotti presenti nel proprio portfolio. Tra i più interessanti troviamo sicuramente GEEKOM Mini IT11, un mini PC con un ottimo rapporto qualità prezzo, reso ancora più interessante grazie a uno speciale coupon che vi permetterà di risparmiare in maniera considerevole sul suo acquisto.

GEEKOM Mini IT11

Partiamo subito dalla scheda tecnica, che include una CPU Intel Core i7 11390H di undicesima generazione, affiancata da 32 GB di RAM di tipo LPDDR4 e da un SSD da 1 TB (di tipo 2280 M.2). La RAM può essere espansa fino a 64 GB mentre è possibile montare SSD fino a 2 TB. Sul disco è già installato Windows 11 in versione Professional, con la licenza già attivata e utilizzabile fin dalla prima accensione.

Molto valida la connettività, che include il supporto alle reti WiFi 6, Bluetooth 5.2 e Ethernet 10/100/1000, niente male nemmeno la dotazione di porte. Troviamo infatti 3 porte USB 3.2 Gen 2, 2 porte USB 4, 1 lettore SD, una presa da 3,5 millimetri per cuffie o speaker esterni, una porta RJ45 per la rete Ethernet, 1 porta HDMI 2.0, 1 mini Display Port e ovviamente il connettore di alimentazione. L’alimentatore è esterno e ha una potenza di 65 watt (19V/3,42A).

La scheda grafica integrata Intel Iris Xe consente di giocare in maniera fluida a numerosi titoli, anche in 1080p a 60 frame al secondo, e il computer risulta inoltre perfetto per un classico uso ufficio. Nella confezione di vendita è incluso anche un supporto VESA che vi permette di fissarlo sul retro di un monitor, così da lasciare libera la scrivania. Se poi abbinate un mouse e una tastiera senza fili, avrete sempre una postazione di lavoro in ordine e priva di intralci.

L’inclinazione all’uso per lavoro si nota anche dal supporto per numerosi monitor e dalla possibilità di installare due sistemi operativi contemporaneamente, così da utilizzare, oltre a Windows che risulta preinstallato, anche un’altra soluzione adatta alle vostre necessità lavorative.

Tutto questo viene attualmente proposto a 519 euro sullo store ufficiale GEEKOM. In occasione della speciale promozione di Pasqua però potete portarlo a casa a un prezzo ancora più invitante, il minimo storico sul sito. Utilizzando il coupon IT11Pasqua potete infatti risparmiare ben 80 euro e averlo a soli 439 euro.

Ricordate che il prezzo include la spedizione dai magazzini europei, con tempi di consegna di 3-5 giorni, e che la garanzia ufficiale è di ben 3 anni, senza alcun sovrapprezzo. A seguire trovate il link per l’acquisto sullo store GEEKOM.

Acquista GEEKOM Mini IT11 a 439 euro

