Alla ricerca di un nuovo notebook, tablet o smartwatch (ma non solo)? Sappiate che è disponibile da oggi un nuovo coupon che consente di risparmiare su questi e tanti altri prodotti, tech e non. Vediamo come funziona e come sfruttare il nuovo coupon MARZO24 con extra sconto del 10%.

Disponibile da oggi il nuovo coupon MARZO24

Il nuovo coupon MARZO24 è disponibile su eBay da questa mattina fino alle 23:59 del 31 marzo 2024 e consente di risparmiare il 10% su tantissimi prodotti del catalogo. Prevede una spesa minima di 20 euro e offre un ribasso del 10% per un massimo di due volte, con uno sconto massimo per utilizzo di 50 euro (totale di 100 euro, dunque).

Le categorie coinvolte sono parecchie e comprendono tablet, smartwatch, notebook, cuffie, elettrodomestici, abbigliamento e tanto altro, ma lo sconto è ottenibile solo sui prodotti di una determinata lista di rivenditori. Solitamente potete trovare riferimenti al coupon direttamente nelle pagine dei vari prodotti, ma nel dubbio potete sempre provare a digitare MARZO24 nel campo dedicato per verificarne il funzionamento.

Qualche esempio su come sfruttare il nuovo coupon (i prezzi sono già ribassati)?

Come riscattare il buono sconto? Non dovete fare altro che aggiungere al carrello uno o più prodotti di categorie idonee, digitare MARZO24 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali e completare il pagamento con PayPal, carta di debito o di credito.

Quelli qui sopra erano solo alcuni esempi su come utilizzare il nuovo coupon. Per la lista completa dei prodotti compatibili potete seguire il link qui in basso, mentre qui potete consultare termini e condizioni completi. Avete trovato qualcosa di vostro interesse?

Tutte le offerte con coupon MARZO24

