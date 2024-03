Tesla sta iniziando a rilasciare ai suoi clienti la versione 12 Beta di Full Self-Driving (FSD), un aggiornamento che il CEO Elon Musk ha definito strabiliante.

Tuttavia, c’è da ricordarsi che al momento il servizio Full Self-Driving non è ancora definitivo e, pertanto, chi lo utilizza deve farlo con una certa attenzione.

Una novità importante per la guida autonoma di Tesla

Si tratta di uno degli aggiornamenti più attesi, in quanto introduce ciò che Musk ha chiamato “reti neurali end-to-end” (la differenza più grande rispetto alle precedenti versioni del software di Tesla è che i controlli del veicolo sono ora gestiti da reti neurali invece di essere codificati dai programmatori).

A dire del popolare produttore automobilistico, questa nuova soluzione dovrebbe essere in grado di garantire un notevole miglioramento, tanto che Elon Musk lo ha definito strabiliante.

Ricordiamo che Tesla avrebbe dovuto mettere a disposizione degli utenti la versione 12 l’anno scorso ma è stata costretta a rinviare il rilascio. Il popolare produttore automobilistico ha quindi iniziato a distribuire l’aggiornamento a gennaio ma solo per pochi clienti.

Il rilascio su base globale quindi è stato ritardato più volte e il team di sviluppatori di Tesla ha preferito rilasciare diverse nuove versioni dell’aggiornamento solo per i dipendenti Tesla e alcuni clienti.

Sebbene lo scorso anno Elon Musk abbia dichiarato che la versione 12 sarà stabile, al momento quella rilasciata (ossia la 12.3) viene ancora chiamata beta.

La modalità Full Self-Driving Beta, nonostante il nome, non è realmente un sistema a guida autonoma, in quanto è piuttosto una soluzione di assistenza alla guida di livello 2 che richiede al conducente di tenere le mani sul volante ed essere pronto a prendere il controllo in ogni momento.

In passato Tesla ha dichiarato che mira a fornire un sistema di guida autonoma di livello 4 o 5. Resta da capire di quanto tempo il produttore avrà bisogno.