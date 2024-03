Al MWC 2024 di Barcellona c’è stato anche tanto spazio dedicato alla mobilità elettrica e se da una parte Xiaomi ci ha mostrato la sua prima auto EV (qui il nostro video dedicato), dall’altra Orbic — produttore di elettronica di consumo con sede a Long Island — ha portato la sua Orbic 5G e-bike, la prima bici elettrica che sfrutta la connettività 5G e che mette l’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza del ciclista.

Orbic 5G e-bike: caratteristiche e peculiarità

Orbic 5G e-bike è un prodotto particolarmente ricco di funzioni e tra le più particolari figurano indubbiamente le tecnologie pensate per la sicurezza, tra cui il rilevamento di eventuali incidenti e l’allarme per le emergenze.

Al netto di ciò, Orbic 5G e-bike è innanzitutto una bici elettrica piena zeppa di tecnologia, incluse videocamere anteriori e posteriori: quella ADAS posteriore da 2 MP ha un campo visivo di 140 gradi ed il suo feed viene registrato ed inviato ad un sistema di rilevamento degli ostacoli alimentato dall’intelligenza artificiale che fornisce avvertimenti visivi e sonori all’utente per rendere la pedalata più sicura. La fotocamera anteriore è da ben 64 MP e unita alla connettività di rete 5G supportata dalla bici permette di registrare le proprie escursioni e persino condividerle in livestreaming. Naturalmente, le registrazioni possono essere anche conservate per rivivere successivamente le proprie avventure. La funzione principale delle videocamere, comunque, è legata alla sicurezza: gli occhi vigili sono chiamati ad osservare la scena per individuare eventuali pericoli e segnalarli prontamente all’utente.

La bici mette a disposizione un ampio schermo touch da 7 pollici, a sua volta dotato di una fotocamera da 8 MP sfruttabile per le videochiamate; lo stesso schermo può essere sfruttato per vedere i propri compagni di avventura in tempo reale. E non è tutto: Orbic 5G e-bike è una perfetta compagna per le gite fuori porta, prestandosi persino a fare da hotspot 5G per altri dispositivi elettronici. Alla base di tutte queste funzioni troviamo un chip octa-core di Qualcomm, il sistema operativo Android e la connettività di rete affidata a Verizon.

Non va dimenticato, inoltre, che la Orbic 5G e-bike è una bici elettrica con propulsore Bafang mid-drive, una batteria rimovibile da 960 Wh, luci a LED per pedalare al sicuro anche di sera. Completano il pacchetto anche pneumatici fat Kenda, freni a disco, forcella anteriore ammortizzata, parafanghi, portapacchi e cambio a nove velocità.

Prezzo e disponibilità

Allo stato attuale, il produttore non ha reso noto il prezzo di listino ufficiale né fornito indicazioni sulla disponibilità all’acquisto, ma in ogni caso è possibile prevedere un conto piuttosto salato: secondo la fonte, la Orbic 5G e-bike è basata sulla Himiway Zebra/D5, pertanto difficilmente costerà meno di 2.000 dollari.

