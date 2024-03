Dell amplia il proprio catalogo di monitor destinati al mondo lavorativo e annuncia il debutto dei nuovi modelli Dell serie P e Dell serie S, prodotti che mirano a soddisfare diverse fasce di utenza, accomunate però dalla necessità di ricercare un display che sia versatile ma soprattutto valido sotto il profilo della produttività.

L’aggiornamento proposto dal produttore statunitense è molto corposo, con un totale di ben 12 nuovi monitor che coprono la fascia media e medio-alta del mercato, con particolare attenzione ai pannelli con diagonale da 24 e 27 pollici, ovvero i più ricercati da questa particolare fascia di utenza.

Caratteristiche dei nuovi monitor Dell serie P

Partiamo dai nuovi monitor Dell serie P, modelli ideati per i professionisti che cercano di ottimizzare la produttività, con un occhio di riguardo per connettività ed espansione oltre che per l’ergonomia. In questo contesto, i monitor con connettività USB-C Dell P2725HE, P2425HE e P2425E sono l’opzione da considerare; questi display sono ottimizzati sotto ogni aspetto per facilitare l’esperienza utente, garantendo dove necessario anche discrete prestazioni velocistiche oltre a diverse altre funzionalità ad hoc.

Tra le principali caratteristiche dei monitor Dell serie P con supporto USB-C, troviamo:

Produttività migliorata: display con cornice ultrasottile e frequenza di aggiornamento a 100 Hz , risoluzione FHD/WUXGA (1920x1200P) con tecnologia IPS per un’esperienza visiva uniforme e fluida.

, risoluzione FHD/WUXGA (1920x1200P) con tecnologia IPS per un’esperienza visiva uniforme e fluida. Visione confortevole: con la certificazione TUV Rheinland a 4 stelle per il comfort degli occhi, gli utenti beneficiano della funzione ComfortView Plus migliorata che riduce la luce blu dannosa al 35% (o a un livello inferiore) per un minor affaticamento della vista, oltre a una visione vivida e priva di sfarfallio con un rapporto di contrasto di 1500:1 e una copertura dei colori sRGB del 99%.

per il comfort degli occhi, gli utenti beneficiano della funzione ComfortView Plus migliorata che riduce la luce blu dannosa al 35% (o a un livello inferiore) per un minor affaticamento della vista, oltre a una visione vivida e priva di sfarfallio con un rapporto di e una copertura dei colori sRGB del 99%. Connettività estesa: il monitor si trasforma in un hub per la produttività grazie alla connettività Ethernet cablata RJ45 e alla soluzione a cavo singolo USB-C , il tutto in una configurazione priva di ingombri. Le numerose porte a disposizione consentono di collegare facilmente più dispositivi e non manca la funzionalità di ricarica a 90 watt.

, il tutto in una configurazione priva di ingombri. Le numerose porte a disposizione consentono di collegare facilmente più dispositivi e non manca la funzionalità di ricarica a 90 watt. Design conveniente: è possibile collegare facilmente i dispositivi esterni grazie alle porte di accesso rapido o collegare una snap-on soundbar (venduta separatamente) per l’audio. Il supporto regolabile in altezza con funzione di inclinazione, rotazione e rotazione bidirezionale consente inoltre una configurazione personalizzata.

Chi invece non necessita di connettività USB-C (upstream) può optare per i monitor Dell P2725H, P2425H, P2425, P2225H, comunque in linea coi modelli visti sopra per quanto concerne qualità, ergonomia e performance.

Nuovi monitor Dell serie S, c’è posto anche per la sostenibilità

Con i monitor della serie S invece, Dell punta alle configurazioni di home office e di intrattenimento, cercando di coniugare al meglio prestazioni e reparto multimediale (vedi audio). In questa gamma rientrano i monitor Dell S2425H/HS ed S2725H/HS/DS, anche qui con display da 24 e 27 pollici.

Ecco le caratteristiche principali dei nuovi monitor Dell serie S:

I monitor da 27 pollici con risoluzioni QHD e FHD e i monitor IPS da 23,8 pollici FHD sono certificati da TUV Rheinland per il massimo comfort della vista; ComfortView Plus contribuisce a ridurre le emissioni di luce blu al 35% e la frequenza di aggiornamento a 100 Hz (VRR solo per S2725DS) garantisce una visualizzazione più fluida dei movimenti, buona anche per i casual gamer. Oltre alla doppia porta HDMI, i monitor vantano anche una copertura del 99% dei colori sRGB e un rapporto di contrasto di 1500:1.

Audio: gli altoparlanti integrati da 5 W offrono bassi più profondi e uno spettro di frequenze più ampio. E’ possibile scegliere facilmente tra cinque preimpostazioni (Standard, Film, Giochi, Musica, Voce) e un profilo audio personalizzabile.

Nuovo design: le cornici ultrasottili e la trama sottile sul retro, ispirata al sand-raking giapponese, offrono un design moderno che si adatta a qualsiasi ambiente. Disponibili in colorazione bianco cenere, i nuovi monitor hanno un supporto regolabile in altezza con funzioni di inclinazione, rotazione e rotazione (disponibile solo per S2425HS/S2725HS/S2725DS) per garantire il massimo comfort.

Comodità su misura: Il design migliorato permette una configurazione senza ingombri. Le connessioni primarie e secondarie di facile accesso laterale offrono più porte di ingresso per una configurazione multidevice; il nuovo joystick e i pulsanti di scelta rapida sul retro del monitor permettono inoltre di navigare e gestire i menu OSD con semplicità.

Non solo qualità, prestazioni e versatilità per i nuovi monitor targati Dell, realizzati tenendo sempre più in considerazione l’aspetto sostenibilità. I Dell serie P ed S vantano certificazioni EnergyStar, EPEAT Climate+, EPEAT Gold, TCO e TCO Edge, inoltre sono progettati utilizzando l’85% di plastica riciclata post-consumo e derivata da ITE a ciclo chiuso, il 50% di acciaio riciclato, il 100% di alluminio riciclato e almeno il 20% di vetro riciclato.

Disponibilità e prezzi

I nuovi monitor Dell serie P e serie S saranno disponibili rispettivamente dal 26 marzo e dal 21 marzo; l’azienda al momento non ha fornito dettagli relativi al mercato italiano, nell’attesa però vi lasciamo con i prezzi di listino per gli utenti statunitensi:

Dell 24 USB-C Hub (P2425E) – 537 49 dollari

Dell 24 USB-C Hub Monitor (P2425HE) – 349,99 dollari

Dell 27 USB-C Hub (P2725HE) – 418,74 dollari

Dell 22 (P2225H) – 218,74 dollari

Dell 24 (P2425) – 399,99 dollari

Dell 24 (P2425H) – 249,99 dollari

Dell 27 (P2725H) – 318,74 dollari

Dell 24 (S2425H) – 149,99 dollari

Dell 24 (S2425HS) – 169,99 dollari

Dell 27 (S2725H) – 179,99 dollari

Dell 27 (S2725HS) – 199,99 dollari

Dell 27 (S2725DS) – 229,99 dollari

