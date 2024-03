Prende il via quest’oggi una nuova promozione MediaWorld, valida fino al 24 marzo 2024: stiamo parlando di Eco Tech, che propone tante offerte sulla tecnologia che spaziano tra diverse categorie: andiamo a scoprire insieme gli sconti più intriganti dell’iniziativa.

Le offerte MediaWorld Eco Tech disponibili fino al 24 marzo

MediaWorld punta sul rinnovamento della tecnologia con il suo nuovo volantino Eco Tech, che ribadisce i vantaggi del servizio di valutazione e ritiro dell’usato e l’esistenza di BetterWay, il programma di sostenibilità. Le offerte della nuova promozione sono parecchie e spaziano per diverse categorie di prodotti tech: oltre a smartphone e tablet Android, che abbiamo visto nell’articolo dedicato, sono disponibili numerose proposte riguardanti prodotti Apple (come iPhone, iPad, Apple Watch e MacBook), notebook, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e non solo.

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le migliori offerte Eco Tech di MediaWorld, suddividendole per categoria.

Offerte iPhone e iPad

Offerte informatica

Offerte wearable

Offerte TV

Altre offerte

Le offerte MediaWorld Eco Tech sono disponibili sia online sia in negozio fino al 24 marzo 2024, e quelle qui sopra sono solo alcune delle proposte. A questo link potete sfogliare il volantino completo, mentre qui in basso potete consultare tutti gli sconti disponibili online. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse?

Tutte le offerte Eco Tech di MediaWorld

