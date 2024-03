ExpressVPN amplia la sua gamma di prodotti lanciando Aircove Go, il nuovo router Wi-Fi 6 portatile con protezione VPN integrata. Il dispositivo è ideale per navigare in sicurezza quando si utilizzano le reti Wi-Fi pubbliche che sono in genere meno sicure e private ​​della rete domestica, essendo aperte a chiunque.

L’azienda afferma che gli utenti devono connettere i singoli dispositivi al router Aircove Go solo una volta, dopodiché in ogni nuova posizione basterà connettere Aircove Go al Wi-Fi pubblico e ogni dispositivo configurato si connetterà automaticamente.

Il router offre velocità Wi-Fi fino a 600 Mbps per le bande a 2,4 GHz e fino a 1.200 Mbps per le bande a 5 GHz e offre una copertura fino a 70 metri quadrati, inoltre può supportare un numero illimitato di dispositivi, inclusi elettrodomestici intelligenti che non sono in grado di eseguire software VPN.

Aircove Go è animato da una CPU quad-core a 64 bit a 1,2 GHz abbinata a 512 MB di RAM e 128 MB di memoria flash e include funzionalità quali Threat Manager, controllo genitori, protezione dal blocco degli annunci pubblicitari e aggiornamenti automatici.

Con dimensioni di 125 x 82 x 36 mm e un peso di 245 grammi, Aircove Go è dotato di 1 porta Ethernet WAN, 2 porte Ethernet LAN, 1 LED, 1 pulsante di ripristino, 1 porta USB Type-C e 2 antenne esterne, inoltre il router offre la nuova funzionalità Wi-Fi Link che aiuta gli utenti a connettersi online collegandosi al Wi-Fi locale senza cavi, a parte quello USB-C necessario per l’alimentazione del router.

Aircove Go è acquistabile su Amazon al prezzo di 169,90 dollari ed è richiesto un abbonamento ExpressVPN, tuttavia i nuovi acquirenti potranno ottenere una prova gratuita di 30 giorni.

