Importanti case automobilistiche giapponesi si stanno organizzando per utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per semplificare il processo di sviluppo di nuovi veicoli.

Sfruttando la capacità dell’IA aziende come Toyota, Honda, Subaru e Mazda si aspettano di ridurre i tempi di pianificazione e progettazione del 50%.

Le case automobilistiche giapponesi progetteranno con l’IA i futuri veicoli

Toyota utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i disegni di progettazione dell’auto e calcolare la resistenza dell’aria, suggerendo le modifiche per ottimizzare sia il design che l’aerodinamica, mentre Honda sfrutta l’IA per sviluppare sistemi avanzati di assistenza alla guida per la prossima auto AFEELA in collaborazione con Sony.

Subaru ha lanciato un programma per fornire a oltre 4.000 ingegneri le competenze necessarie per utilizzare l’intelligenza artificiale generativa, mentre Mazda renderà obbligatoria la formazione sull’IA per tutti i dipendenti indiretti nei reparti di progettazione e sperimentazione entro il 2025, con l’obiettivo finale di raddoppiare l’efficienza produttiva complessiva entro il 2030.

Per quanto riguarda i trasporti l’intelligenza artificiale non si occuperà solo di questioni come la guida autonoma, ma probabilmente avrà un ruolo fondamentale anche nel progettare design o funzionalità speciali per i veicoli del futuro. D’altronde sembra chiaro che l’intelligenza artificiale verrà impiegata ovunque negli anni a venire.

Forse ti sei perso: L’auto di Xiaomi sembra perfettamente in grado di trovare parcheggio da sola