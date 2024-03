Il settore della messaggistica istantanea e dei social network è sempre più competitivo e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori di Discord sia alla ricerca di sempre nuove soluzioni che possano rendere tale servizio competitivo.

L’idea del team di Discord è consentire agli sviluppatori di creare nuovi giochi e app che possano essere utilizzati direttamente in questo popolare servizio di messaggistica.

Novità in arrivo per gli utenti Discord

Una selezione di minigiochi e applicazioni è disponibile per gli utenti Discord ormai da mesi ma, a partire dal 18 marzo, tutti gli sviluppatori Discord avranno accesso a un nuovo SDK che consentirà loro di creare queste speciali app incorporate.

Discord ha utilizzato la sua funzione Attività per abilitare applicazioni come YouTube, promuovere minigiochi come il poker e per incoraggiare gli utenti a sfruttare un’esperienza di lavagna condivisa. Ebbene, queste app appaiono tutte come incorporate all’interno di Discord ma finora sono state limitate a sviluppatori selezionati.

Il team di questo servizio di messaggistica nelle scorse ore ha annunciato che a partire da lunedì gli sviluppatori Discord saranno in grado di creare nuovi giochi ed esperienze che possono essere eseguiti direttamente su tale piattaforma.

A dire del team di Discord, grazie alla diffusione del nuovo SDK la sezione Attività sarà disponibile per molti più sviluppatori e ciò significa che aumenteranno in modo notevole i giochi e le app che potranno essere usati direttamente sulla piattaforma.

L’obiettivo del team di Discord è rendere questo servizio un posto in cui gli sviluppatori possano fare tutto (ossia creare, condividere, distribuire, essere scoperti e, infine, monetizzare il proprio lavoro).

Discord sta anche sperimentando un modo per consentire agli utenti di aggiungere app ai propri account, in modo che possano spostarsi tra i server.

