Novità in arrivo per Discord, la piattaforma di messaggistica istantanea nata come mezzo per la comunicazione tra comunità di videogiocatori ma sempre più diffusa, anche all’interno dei team di lavoro, come strumento per la collaborazione a distanza.

Tramite un lungo post sul blog ufficiale, il team di sviluppo ha annunciato le nuove funzionalità che verranno presto rilasciate, alcune già nel corso di questa settimana e altre nel prossimo mese, spiegando agli utenti in che modo stiano costruendo il futuro di Discord.

Discord pensa al futuro e “sblocca” tante nuove funzionalità

In ottica di rendere ancora migliore la propria piattaforma, il team di sviluppo di Discord si è affidato ad un lungo post sul proprio blog ufficiale per comunicare ai propri utenti tutte le novità in arrivo e raccontare i progetti in cantiere per rendere ancora migliore la piattaforma stessa:

Vogliamo ringraziarvi per averci accompagnato nel nostro viaggio negli ultimi sette anni. È stata una corsa sfrenata, il tutto reso possibile da tutti coloro che utilizzano la nostra piattaforma e ci costruiscono ogni giorno, e speriamo che ci sia qualcosa per cui tutti possano entusiasmarsi in questo grande vecchio aggiornamento. Continuiamo a ripetere che le cose non potranno che migliorare. Siamo entusiasti di vedere cosa siamo in grado di costruire, insieme.

Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno tra il mese di ottobre e il mese di novembre su Discord, tra nuove funzionalità (come l’integrazione di YouTube nei canali vocali) e il nuovo piano in abbonamento entry level Nitro Basic.

Le app al centro di Discord: arrivano l’App Directory e gli abbonamenti alle app premium

La prima novità annunciata dal team di sviluppo di Discord si chiama App Directory, qualcosa che, in realtà, era stata già mostrata in anteprima lo scorso anno. La directory delle app dovrebbe semplificare l’avvio e l’esecuzione di un server con tutti i bot necessari per la moderazione, l’automazione e altro ancora.

Gli amministratori avranno la possibilità di sfogliare un database di app e di aggiungere quelle che scelgono a qualsiasi server da loro gestito, senza la necessità di doversi affidare a siti Web o a motori di ricerca esterni; il database sarà piuttosto curato, grazie anche alla presenza di raccolte di app create appositamente direttamente dal team di sviluppo.

Riconoscendo, poi, il fatto che il mondo delle app sia una parte importante di Discord, e con la volontà di rendere la piattaforma un luogo in cui gli sviluppatori possano esplorare la propria creatività, inclusi gli sviluppatori di app che vogliono guadagnare denaro, il team di sviluppo di Discord sta sperimentando gli abbonamenti alle app premium, consentendo a un piccolo gruppo di sviluppatori di vendere le funzionalità premium delle proprie app in modo nativo all’interno della piattaforma.

Gli utenti potranno abbonarsi alle funzionalità premium delle app che hanno già integrato la funzionalità App Directory.

Su Discord arrivano le Attività: giochi da tavolo e YouTube integrati nei canali vocali

Le Attività sono un nuovo modo messo a disposizione degli utenti per stare online in compagnia in modi più interattivi, come giocare o guardare video insieme direttamente all’interno di Discord, più precisamente all’interno dei canali vocali, che sono stati dotati del nuovo pulsante razzo “🚀” che sarà la porta di accesso a nuovi modi per trascorrere del tempo con gli amici e gli altri membri delle comunità.

Già a partire da questa settimana, tutti avranno accesso alle prime due attività messe a disposizione: Putt Party (mini golf, mega drama) e Watch Together (possibilità di guardare lo stesso video YouTube in contemporanea); il client video è ora integrato nell’app.

Gli abbonati al piano Nitro potranno lanciare più attività rispetto ai non abbonati, tra cui Poker Night, Sketch Heads, Chess, Land-io, Letter League e Blazing 8s. Una volta che un’attività viene avviata, l’utente può invitare anche i propri amici che non hanno Discord Nitro a unirsi alla selezione ampliata di attività.

Qualora siate interessati a conoscere maggiori informazioni sulle nuove Attività di Discord, vi rimandiamo al post dedicato sul sito del supporto ufficiale della piattaforma.

Altre novità e progetti del team di Discord



Nuova esperienza per le Connessioni con i ruoli verificati

Nell’ottica di mantenere “puliti” i vari server e canali testuali da messaggi indesiderati, il team di Discord ha introdotto AutoMod nel mese di giugno (ha rimosso automaticamente 20 milioni di messaggi indesiderati prima che fossero pubblicati). Adesso, la piattaforma verrà arricchita con nuove esperienze riguardo le Connessioni , il meccanismo con cui gli utenti mostrano ai propri amici a quale gioco stiano giocando o la canzone che stiano ascoltando. Con la nuova esperienza, le Connessioni verranno arricchite con nuove identità esterne che consentiranno agli utenti di mostrare più informazioni su di sé nel proprio profilo. Gli amministratori, inoltre, potranno concedere un nuovo tipo di ruolo, chiamato ruolo verificato , nei loro server, in base alle Connessioni degli utenti.

Nell’ottica di mantenere “puliti” i vari server e canali testuali da messaggi indesiderati, il team di Discord ha introdotto nel mese di giugno (ha rimosso automaticamente 20 milioni di messaggi indesiderati prima che fossero pubblicati). Adesso, la piattaforma verrà arricchita con nuove esperienze riguardo le , il meccanismo con cui gli utenti mostrano ai propri amici a quale gioco stiano giocando o la canzone che stiano ascoltando. Con la nuova esperienza, le verranno arricchite con nuove identità esterne che consentiranno agli utenti di mostrare più informazioni su di sé nel proprio profilo. Gli amministratori, inoltre, potranno concedere un nuovo tipo di ruolo, chiamato , nei loro server, in base alle degli utenti. Finanziamento di sviluppatori e start-up

Discord sta approntando un finanziamento di 5 milioni di dollari per potenziali sviluppatori, start-up nella fase iniziale e partner strategici, con l’obiettivo di portare “la loro creatività” sulla piattaforma.

Discord introduce un nuovo piano in abbonamento: ecco Nitro Basic

Il team di sviluppo di Discord ha annunciato l’arrivo di una nuova versione entry-level di Nitro, l’abbonamento a cadenza mensile o annuale che offre agli abbonati alcune funzionalità premium, tra cui rientrano maggiori possibilità di personalizzazione estetica dell’app, potenziamento dei servizi e maggiori possibilità nella gestione delle chat.

Il nuovo piano in abbonamento si chiama Nitro Basic ed è decisamente più economico rispetto ai piani Nitro Classic che ha un costo di 4,99 dollari al mese (o 49,99 dollari all’anno con risparmio complessivo di 9,89 dollari rispetto al pagamento mensile) e Nitro che ha un costo di 9,99 dollari al mese (o 99,99 dollari all’anno con risparmio complessivo di 19,89 dollari rispetto al pagamento mensile).

Nitro Basic ha un costo di 2,99 dollari al mese e offre le seguenti funzionalità premium rispetto al piano base:

Emoji animate e personalizzate ovunque

Limite per il caricamento dei file a 50 MB (in luogo degli 8 MB consentiti ai non abbonati)

(in luogo degli 8 MB consentiti ai non abbonati) Distintivo speciale del profilo Nitro

Rispetto al piano Nitro Classic, dunque, in luogo di un risparmio di 2 dollari al mese, si perde la possibilità di personalizzare il proprio profilo con un tag personalizzato e con un avatar animato, si perde lo sconto del 30% sui potenziamenti per i server e, infine, si perde la possibilità di condividere il proprio schermo in Full HD (1080p) a 60 fps. Rispetto al piano Nitro, le rinunce sono indubbiamente maggiori (tra queste, spicca la condivisione di file fino a 500 MB) ma la differenza di costo è ancora più ampia.

Il nuovo piano Nitro Basic, già disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito dalla scorsa estate, sarà disponibile a livello globale a partire da domani, 20 ottobre 2022.

Potrebbe interessarti anche: La chat vocale di Discord è finalmente disponibile sulle console Xbox