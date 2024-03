Il telescopio spaziale James Webb ha acquisito nuove immagini mozzafiato di una galassia molto vicina, le quali mostrano un’enorme regione di formazione stellare nella nebulosa NGC 604 che si trova al centro della galassia del Triangolo (M33) a circa 2,7 milioni di anni luce dalla Terra.

L’immagine mostra come appariva M33 2,7 milioni di anni fa, in particolare una nebulosa con oltre 200 stelle che gli scienziati stimano abbiano 3,5 milioni di anni, quindi molto giovani e probabilmente tra le più massicce e calde che si possano trovare nel cielo notturno.

Il telescopio James Webb rivela un’immagine straordinaria di stelle molto giovani

Alcune di queste stelle di tipo B e di tipo O hanno più di 100 volte la massa del Sole, il che è raro in una in una concentrazione così densa, dato che la nebulosa NGC 604 ha un diametro di soli 1.300 anni luce.

I dati sono stati registrati con le due telecamere JWST, la Near Infrared Camera (NIRCam) e il Mid-Infrared Instrument (MIRI), e pubblicati sia come immagini singole che come immagine complessiva modificata.

In passato sono già state catturate delle immagini della nebulosa NGC 604, ma nessuna di quelle conosciute mostra tanti dettagli quanto quelle acquisite dalle telecamere a infrarossi del telescopio James Webb.

Nel 2023 il telescopio James Webb è stato protagonista di varie scoperte, come le tracce d’acqua su una cometa, metano e anidride carbonica nell’atmosfera di un esopianeta e il carbonio sulla superficie di Europa.