Microsoft Office 2021 Professional è probabilmente la miglior suite da ufficio che possiate desiderare, soprattutto perché garantisce una elevata compatibilità e semplicità d’uso. Rispetto a Microsoft 365 poi, consente di evitare un canone attuale, pagando una sola volta per avere una licenza permanente e sfruttare tutte le novità che vengono rilasciate periodicamente da Microsoft con i suoi aggiornamenti.

Con la Spring Sale di Godeal24 cade anche l’ultimo ostacolo per l’acquisto di Microsoft Office, rappresentato dal suo prezzo elevato. Vi bastano infatti poco più di 26 euro per portarvi a casa la chiave di attivazione (il software lo potete scaricare gratuitamente dal sito del produttore) di Microsoft Office 2021 Pro, con un risparmio considerevole rispetto al prezzo di listino che ammonta a oltre 400 euro.

Le offerte di primavera

Non ci sono solo ottime offerte dedicate a Microsoft Office, disponibile a prezzi ancora più vantaggiosi acquistando pacchetti da 2,3 o 5 licenze, ma anche promozioni legate a Windows 11, molto interessanti per chi ha ancora una versione precedente del sistema operativo, ma anche per Windows 10, nel caso il vostro computer non supporti l’ultima release del software di Redmond.

E se avete appena acquistato un nuovo computer potete approfittare di ulteriori sconti riservati a chi acquista un bundle che comprende una licenza di Windows e una di Office. Vediamo di scoprire quali sono le promozioni attualmente in corso, con i rispettivi codici sconto per ottenere prezzi ancora più vantaggiosi.

Potete pagare tutti i vostri acquisti su Godeal24 con PayPal, così da avere una ulteriore sicurezza nel caso doveste incontrare problemi. In ogni caso Godeal24 offre un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email, sempre pronto quindi a risolvere ogni problema e a chiarire eventuali dubbi che dovessero sorgere dopo l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria