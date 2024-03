Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto a migliorare questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.5.10.74.

Ecco come WhatsApp vuole migliorare la gestione delle comunità su iOS

Alla fine dello scorso anno è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp era al lavoro per implementare nell’app Android una funzionalità per consentire alle aziende di visualizzare e gestire le comunità.

Grazie alla versione 24.5.10.74 beta scopriamo che il servizio di messaggistica ha introdotto la possibilità di visualizzare e gestire le comunità dalla versione business dell’app.

Così come di vede da questo screenshot, viene introdotta una nuova funzionalità che consente ai beta tester di esplorare le proprie comunità attraverso un comodo punto di accesso all’interno delle impostazioni dell’applicazione.

Questa soluzione garantisce alle aziende la possibilità di accedere a un elenco completo delle comunità, inclusi i relativi sottogruppi e gruppi di annunci.

Inoltre, le aziende hanno anche la possibilità di avviare la creazione di nuove comunità direttamente all’interno di questa sezione, così come avviene già nella versione normale dell’applicazione.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come aggiornare l’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

