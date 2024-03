TP-Link, leader nel settore della connettività e dei dispositivi per la smart home, lancia Tapo C425, un’interessante telecamera wire-free. Tra le sue caratteristiche di spicco, vi è il non necessitare di cavi di alimentazione o di rete e neanche di un hub, avendo solo bisogno di una connessione Wi-Fi. Presenta una risoluzione video QHD 2K, multiple funzioni avanzate potenziate dall’intelligenza artificiale e vanta un design moderno e robusto, certificato IP66, e promette di rendere la sicurezza domestica più efficace e semplice da gestire.

Design e funzionalità della nuova videocamera TP-Link Tapo C425

Presentata di recente, Tapo C425 fa parte dell’offerta di TP-Link, azienda ben nota nello sviluppo di soluzioni per la connettività e dispositivi per la Smart home. La telecamera in questione, dotata di base magnetica e alimentata a batteria, non necessita di cavi di alimentazione o rete per farla funzionare, né di un hub: basta solamente una connessione Wi-Fi.

Esteticamente presenta un design moderno ed elegante il che un facile posizionamento in qualsiasi ambiente, indoor o outdoor, mentre la scocca resistente alle intemperie, certificata IP66, protegge la telecamera da infiltrazioni o intemperie.

Dal punto di vista tecnico è dotata di un sensore con campo visivo di 150 gradi e risoluzione video QHD 2K, questo significa che non solo riesce a catturare e controllare un’ampio ambiente ma fornisce anche una elevata nitidezza delle immagini. Sono presenti poi le funzioni di rilevamento, potenziate dall’intelligenza artificiale, che permettono un riconoscimento di persone, animali e veicoli, oltre all’invio di notifiche in tempo reale sullo smartphone in caso di potenziali minacce. In caso di attività sospetta, si può anche attivare un allarme sonoro e far lampeggiare i faretti integrati per scoraggiare i potenziali intrusi. Di notte invece, o in ambienti poco illuminati, interviene la funzione di visione notturna “Color Night Vision” oppure si può decidere di far accendere i faretti, per garantire sempre una buona chiarezza dell’immagine.

Se non c’è un cavo di alimentazione ovviamente è necessaria una batteria: questa è integrata da 10.000 mAh, ricaricabile, e consente fino a 300 giorni di autonomia con una singola carica, ovviamente dipende molto da quanto la utilizzare per lo streaming remoto. Infine, ma non per meno importanza, è perfettamente integrata con gli assistenti virtuali come Amazon Alexa e Google Assistant.

TP-Link Tapo C425 è già disponibile su Amazon al prezzo di 149 euro.