Nella giornata di ieri Airbus ha mostrato per la prima volta al pubblico la propria interpretazione di un eVTOL, un velivolo elettrico capace di decollare e atterrare verticalmente, senza bisogno di una pista; concept che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede nell’industria al cui novero ora si potrà iscrivere anche l’azienda costruttrice di aeromobili con sede a Blagnac. Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Completamente elettrico e ideale per lo spostamento cittadino, ecco il CityAirbus NextGen

Airbus lo definisce “elicottero da città” mentre il nome d’ordinanza è CityAirbus NextGen: si tratta di un velivolo, del quale è stato mostrato un prototipo, di circa due tonnellate di peso per un’apertura alare di 12 metri e un’autonomia di 80 km.

La velocità di crociera massima è di circa 120 km/h e, come accennato, il velivolo è completamente elettrico – composto da otto rotori – permettendo spostamenti cittadini con un basso impatto ambientale e acustico; nella visione di Airbus il CityAirbus NextGen è ideale negli spostamenti in città, riuscendo ad assolvere a vari compiti in brevissimo tempo e, allo stesso tempo, contribuendo a limitare il traffico cittadino di terra.

Come detto, l’unità mostrata è un prototipo, seppur funzionante, il quale dovrà essere sottoposto nei prossimi mesi a severi test riguardanti i motori elettrici e i controlli di volo. I test si svolgeranno a Donauwörth, in Germania, in un nuovo centro aperto in concomitanza con la presentazione dell’elicottero cittadino.

In uno scenario ideale l’azienda prevede di organizzare il volo inaugurale entro la fine del 2024, per poi entrare a pieno regime nel corso dell’anno seguente.

Negli ultimi anni stiamo assistendo a una diffusione sempre più capillare di questi nuovi velivoli a decollo verticale e completamente elettrici, ideati per la mobilità cittadina; di conseguenza anche le città stesse si stanno adeguando ad accogliere, prima o poi, la nuova categoria grazie alla realizzazione di vertiporti da cui far partire aerotaxi e velivoli simili a decollo verticale.

Balkiz Sarihan, responsabile della mobilità aerea urbana di Airbus, ha commentato così il lancio del velivolo:

“Il lancio di CityAirbus NextGen è un passo importante e molto concreto che stiamo compiendo verso la mobilità aerea avanzata e il nostro futuro prodotto e mercato”

