Giovedì 7 marzo, la Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera statunitense ha votato 50-0 per approvare un nuovo disegno di legge per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La minaccia sarebbe stata posta da applicazioni straniere controllate da avversari politici, come TikTok e qualsiasi altra applicazione o servizio fornito dalla società cinese ByteDance Ltd. In questo modo, infatti, ByteDance Ldt. sarebbe costretta a vendere l’azienda o a perdere l’accesso al mercato statunitense.

Perchè TikTok rappresenta una minaccia

TikTok è al giorno d’oggi uno dei social media più popolari al mondo. È disponibile in oltre 150 Paesi e raggiunge più di un miliardo di utenti. Negli Stati Uniti, TikTok ha oltre 170 milioni di utenti ed è particolarmente apprezzato da adolescenti e young adults, che rappresentano il 35% della sua base di utenza americana.

I capi della Central Intelligence Agency (CIA) e del Federal Bureau of Investigation (FBI), però, ritengono che la proprietà di TikTok da parte di ByteDance Ldt. rappresenti un pericolo per la sicurezza e l’ambiente. Insomma, la società cinese sarebbe considerata una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense.

Il disegno di legge bipartisan sostenuto dai Rappresentanti Mike Gallagher (R – WI) e Raja Krishnamoorthi (D – IL) affronta i rischi immediati per la sicurezza nazionale posti da TikTok. Stabilisce inoltre un quadro di riferimento per il ramo esecutivo così da proteggere i cittadini americani da future applicazioni controllate da avversari stranieri. Se infatti venisse stabilito che un’applicazione è gestita da una società sotto il controllo di un nemico esterno, verrebbe eliminata dal controllo dell’avversario entro 180 giorni. Però, se l’applicazione non venisse dismessa, sarebbe vietato distribuire l’applicazione attraverso marketplaces, stores e servizi di web hosting.

In questo modo, verrebbero protetti i dati sensibili dei cittadini americani, compresi i dati relativi i servizi militari. Si vieterebbe infatti ai data brokers di vendere, trasferire o fornire l’accesso a tali dati a determinati servizi stranieri. Il disegno di legge, inoltre, conferisce alla Federal Trade Commission l’autorità di adottare delle misure contro potenziali violazioni.

La risposta di TikTok

Il disegno di legge è stato presentato martedì 5 marzo, con 20 sponsor divisi equamente tra Repubblicani e Democratici. TikTok, in risposta, ha esortato i suoi utenti a protestare contro tali misure restrittive. Tramite l’invio di una notifica, infatti, ha spronato i milioni di utenti a far sapere al Congresso cosa significa per loro TikTok e invitandoli a contrastare tale proposta.

È così terribile. I nostri telefoni non hanno smesso di squillare. Sono adolescenti e anziani che dicono di trascorrere l’intera giornata sull’app e che non possiamo togliergliela.

Ha dichiarato un membro dello staff del GOP della Camera a POLITICO. Un altro membro dello staff repubblicano della Camera ha osservato che molti utenti non sappiano effettivamente perché stiano chiamando, sebbene dichiarino di voler continuare a utilizzare l’applicazione.

Perchè sarebbe necessario adottare dei provvedimenti

Cathy McMorris Rodgers (R-WA), Presidente della Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera, ha affermato:

Abbiamo assistito in prima persona, in tempo reale, a come il Partito Comunista Cinese possa utilizzare piattaforme come TikTok per manipolare il popolo americano. Questa mattina, prima della nostra udienza, TikTok ha usato la sua influenza e il suo potere per costringere gli utenti a contattare i propri rappresentanti, se volevano continuare a utilizzare TikTok. Questo è solo un piccolo assaggio di come il PCC utilizza come armi le applicazioni che controlla per manipolare decine di milioni di persone e portare avanti la propria agenda.

Mike Gallagher, uno dei Rappresentanti del disegno di legge, ha puntualizzato come l’applicazione verrebbe vietata solo se ByteDance Ldt. si rifiutasse di venderla a una compagnia americana. Come risposta, TikTok ha rilasciato una dichiarazione definendo il disegno di legge “un divieto assoluto di TikTok”.