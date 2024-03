A vederlo al cinema non si direbbe ma quest’anno Batman, il leggendario uomo pipistrello, compie 85 anni. Per celebrare in maniera degna un simile traguardo il Gruppo LEGO, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e DC hanno presentato oggi un set pronto a far sognare tutti i fan del personaggio.

La skyline di Gotham City

Dopo aver deliziato gli appassionati di Batman con la replica della batcaverna, il Gruppo LEGO torna a occuparsi del miliardario Bruce Wayne e del suo supereroe senza superpoteri con la riproduzione della skyline di Gotham City, l’immaginaria città dove opera il giustiziere mascherato. In particolare LEGO ha ricreato la città così come appare all’interno di Batman: The Animated Series, una serie animata prodotta negli anno 90 e caratterizzata da un look dark deco.

Il nuovo set è composto da ben 4.210 pezzi e una volta montato misura 76 centimetri di larghezza, con 15 pannelli che possono essere rimossi per rivelare l’interno di Villa Wayne, della Batcaverna e dell’Arkham Asylum, oltre alle attività dei tanti criminali della città. Nel set sono ovviamente incluse anche alcune minifigure, quattro per la precisione: Batman, The Joker, Harley Quinn e Catwoman.

Previous Next Fullscreen

Non mancano dettagli distintivi come in Bat-Segnale che illumina la notte cittadina, ma anche una batmobile e un batwing, che possono essere rimossi dal set per giocare. Il modello può essere esposto a parete, per consentire a chiunque di ammirarne i tantissimi dettagli, o su uno scaffale/teca, al riparo da mani indiscrete. Le istruzioni sono fornite su due libretti, così da permettere a due persone di lavorare in contemporanea alla creazione del set, aumentando ancor di più il coinvolgimento.

Il set LEGO DC Batman Gotham City Skyline sarà disponibile in anteprima per gli iscritti al programma LEGO Insiders a partire dal primo aprile 2024 su LEGO.com/Batman. A partire dal 4 aprile il set sarà acquistabile da tutti, anche nei LEGO store, al presso di 299,99 euro.